Szef Royal Mail zapewnia, że nie będzie problemów z dostawą przesyłek w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia

Fot. Getty

Szef Royal Mail zapewnił mieszkańców UK, że niedobory kierowców ciężarówek i problemy z łańcuchem dostaw nie wpłyną na dostawy przesyłek w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia. Simon Thompson zaznaczył, że Royal Mail na wszystko jest przygotowany i skoro poczta poradziła sobie ze wzmożonym popytem na przesyłki w trakcie kolejnych fal epidemii, to poradzi sobie także i teraz.

Jeśli spojrzymy na daty wysyłek opracowane na Boże Narodzenie w tym roku, to wcale ich nie zmieniliśmy. Tak więc oczekujemy, że wszystko będzie dobrze. Nasz zespół sprostał wyzwaniu podczas pandemii i nie widzę powodu, dla którego nie miałby tego samego zrobić ponownie – poinformował Simon Thompson w wywiadzie dla PA Media. I choć szef Royal Mail zaznaczył, że jest świadomy wszystkich toczących się obecnie na Wyspach kryzysów (brak kierowców, problemy w łańcuchu dostaw, inflacja, rosnące koszty paliwa), to poczta jest na nie przygotowana. - Wraz ze zbliżaniem się do świątecznego szczytu widzimy dodatkowe koszty, m.in. rosnące płace kierowców samochodów ciężarowych i pewne dodatkowe koszty zatrudnienia pracowników agencyjnych, gdy zaostrza się konkurencja o siłę roboczą. [Jednak] w tym roku nie jest to dla nas poważny problem, choć na pewno to dostrzegamy. Większy problem to stwarza za granicą, w naszej działalności w ramach GLS, w wielu różnych krajach. Większość krajów odnotowuje obecnie wysoki poziom inflacji – dodał Thompson.

Royal Mail po pandemii ma się dobrze

Trudno się dziwić optymizmowi prezentowanemu przez szefa Royal Mail – w końcu królewska poczta bardzo dobrze poradziła sobie w całym okresie pandemii. Przychody Royal Mail wzrosły z £5,7 mld do £6,1 mld, a zysk przed opodatkowaniem wzrósł z £17 mln do £315 mln w ciągu sześciu miesięcy do 26 września w porównaniu z tym samym okresem rok temu. W efekcie Royal Mail spodziewa się, że w ciągu najbliższych dwóch lat poczta będzie wolna od jakiegokolwiek zadłużenia (tylko w ubiegłym roku dług netto zostanie zmniejszony z £1 mld do £540 mln). Wolumen przesyłek krajowych wzrósł o 33 proc. w porównaniu z poziomem sprzed Covid-19 i choć liczba przesyłek międzynarodowych spadła o 37 proc. z uwagi na dodatkowe wymogi celne po Brexicie i zmniejszoną zdolność przewozową frachtu lotniczego, to zapotrzebowanie krajowe na usługi pocztowe straty te zrekompensowało z nadwyżką.