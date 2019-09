Szef Parlamentu Europejskiego: Zawieszenie parlamentu brytyjskiego przez Borisa Johnsona, to cofnięcie się do minionej ery

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, David Sassoli skrytykował w Brukseli decyzję Borisa Johnsona dotyczącą zawieszenia parlamentu brytyjskiego w tak decydującym czasie. Według niego jest to „cofnięcie się do minionej ery”.

- Popieram permanentne otwarcie parlamentów, szczególnie gdy decydują o przyszłości wspaniałego narodu, jakim jest Wielka Brytania. Każdy był tym zaskoczony, tą decyzją – skomentował przewodniczący Parlamentu Europejskiego zawieszenie parlamentu brytyjskiego przez Borisa Johnsona.

Sassoli dodał także, że decyzja brytyjskiego premiera bardziej pasuje do czasów, które już minęły:

- Wydaje mi się, że bardziej odpowiada ona czasom, gdy parlamenty były inne, jednak we współczesnej Europie, parlament to dom demokracji, głos ludzi – a gdy nie można dyskutować o przyszłości kraju w parlamencie, to gdzie to zrobić? Dlatego też uderzyła nas decyzja premiera. Uważam, że parlamenty powinny pozostać otwarte, dlatego je lubimy.

Większość członków Parlamentu Europejskiego zgodziła się z tym, że decyzja Borisa Johnsona sprawiła, iż twardy Brexit stał się bardziej prawdopodobny.

W środę szkocki sąd cywilny najwyższej instancji Court of Session uznał, że prorogacja brytyjskiego parlamentu przez premiera do 14 października jest niezgodna z prawem. Sędziowie zgodzili się co do tego, że Boris Johnson zawiesił parlament tylko dlatego, aby zablokować działania posłów opozycji, które mogłyby być sprzeczne z zamiarami premiera.

