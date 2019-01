Szef brytyjskiego MSZ ostrzega - "w tym tygodniu wiele się zmieniło, do Brexitu może nie dojść"

Brytyjskie MSZ ostrzega, że proces wychodzenia kraju ze struktur Unii Europejskiej może zostać "sparaliżowany" - Jeremy Hunt mówi wręcz, że do Brexitu może nie dojść!

Wielokrotnie słyszeliśmy już, jak wyrażano wątpliwości dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, ale nie zdarzyło się jeszcze, żeby w sposób tak zdecydowany w tej sprawie wypowiedział się sam minister spraw zagranicznych w gabinecie Theresy May. Jeremy Hunt zwrócił uwagę, że jeśli wypracowane przez panią premier May porozumienie w sprawie Brexitu zostanie odrzucone przez posłów Izby Gmin to do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może nie dojść. Parlamentarny "paraliż" całego procesu może skończyć się tym, że planowane opuszczenie struktur unijnych zostanie wstrzymane.

Tanie linie lotnicze uratowane przed bankructwem, pomocną dłoń wyciągnęły Virgin i Stobart

Minister Hunt zastrzegł się jednak, że jest całkowicie przekonany co do tego, że brytyjski parlament nie dopuści do "twardego" Brexitu. - Wielkim ryzykiem i tym, czym ludzie się martwią, jest kwestia tego, czy uda nam się doprowadzić do końca to, za czym głosowali - komentował.

W programie BBC Today jeden z najważniejszych ministrów w obencym rządzie zwrócił uwagę, że "w tym tygodniu pewne rzeczy się zmieniły". - Do tej pory ludzie słusznie martwili się perspektywami wyjście z Unii bez umowy, ale teraz pojawia się kolejna możliwość, bo do Brexitu po prostu może nie dojść - zwracał uwagę.

Downing Street kontruje "poprawkę Grieve'a". Debata nad planem B potrwa tylko 90 minut

Członek dwóch konserwatywnych rządów, zarówno tego kierowanego przez Davida Camerona, jak i dowodzonego przez Theresę May, przyznał, że parlamentarna arytmetyka będzie "wyzwaniem", szczególnie, że ponad 90 deputowanych jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia zapowiadało, że będą głosować przeciwko porozumieniu.

- Myślę, że nie powinniśmy zapominać, że znaleźliśmy się niespotykanej dotąd sytuacji, w której wszystkie zmienia się bardzo szybko - komentował Hunt.