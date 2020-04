Szczyt zachorowań na koronawirusa w UK nastąpi szybciej niż przewidywano: „To kwestia tygodni”

Minister Zdrowia powiedział, że szczyt zachorowań na koronawirusa w Wielkiej Brytanii nastąpi szybciej, niż przewidywano dzięki temu, że mieszkańcy Wysp przestrzegają regulacji dotyczących lockdown i dystansu społecznego.

Matt Hancock w swojej najnowszej wypowiedzi dla BBC Radio 4’s Today zauważył, że ostatnie prognozy rządu sugerują, że szczyt zachorowań na Covid-19 nastąpi w UK szybciej niż wcześniej twierdzono. Przy okazji minister zdrowia podziękował mieszkańcom Wysp za przestrzeganie reguł dotyczących izolacji i dystansu społecznego, gdyż – jak dodał – to one przyczyniły się do przesunięcia apogeum zachorowań.

- Jak sugeruje wzór, apogeum zachorowań nastąpi nieco wcześniej, niż sądzono – w ciągu następnych paru tygodni. Ale zależy to od tego, jak wiele osób będzie przestrzegało regulacji dotyczących dystansu społecznego. Zatem na pewno mogę jedynie powiedzieć to, że im więcej osób będzie przestrzegało tych zasad, tym wcześniej będziemy mieć za sobą apogeum zachorowań. Jest to jedyna rzecz, której możemy być pewni. Dlatego niech każdy posłucha, zostańcie w domach, gdyż w ten sposób chronicie NHS, ratujecie swoje życie i pomagacie nam przejść przez to szybciej – oświadczył Hancock.

Ponadto minister zdrowia poinformował także, że testy wykrywające przeciwciała, które mają potwierdzać, czy ktoś, kto już chorował na koronawirusa, faktycznie jest wyleczony, nie będą dostępne w tym miesiącu, gdyż żadne z przeprowadzanych badań do tej pory nie są pewne.

Inna obietnica złożona przez Hancocka na konferencji prasowej dotyczy przeprowadzania 100 000 testów na Covid-19 dziennie. Cel ten miałby zostać osiągnięty do końca kwietnia.

