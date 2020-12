Szczepionka na koronawirusa będzie mieć „marginalny wpływ” na obciążenie szpitali w okresie świąt i zimy, ostrzega doradca rządu

Fot. Getty

W nadchodzących miesiącach obciążenie szpitali będzie wciąż bardzo duże, pomimo rozpoczęcia szczepień na koronawirusa w UK - ostrzegł główny rządowy doradca ds. medycznych profesor Chris Whitty. W okresie Świąt Bożego Narodzenia i zimy szczepienia będą miały „marginalny wpływ” na liczbę pacjentów zgłaszających się z powodu COVID-19.

Przez najbliższe trzy miesiące sytuacja NHS się nie poprawi

Ponadto, prof. Whitty, który piastuje stanowisko głównego lekarza Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej, napisał w liście do pracowników brytyjskiej służby zdrowia, że złagodzenie restrykcji na święta, wiążące się z możliwością spotkań rodziny i przyjaciół w ramach christmas bubbles, najprawdopodobniej dodatkowo obciąży NHS. Według aktualnych oczekiwań, świąteczne rozluźnienie ograniczeń sprawi, że w okresie Bożego Narodzenia i w okolicy Nowego Roku do brytyjskich szpitali trafi więcej chorych, niż miało to miejsce w ostatnich tygodniach.

„Zima jest zawsze trudnym okresem dla NHS oraz szerzej pojętej służby zdrowia i opieki społecznej. Ten rok będzie szczególnie trudny z powodu COVID-19” - stwierdził prof. Chris Whitty. - „Chociaż bardzo dobre wieści o szczepionkach oznaczają, że możemy czekać na 2021 rok z większym optymizmem, wprowadzenie szczepionek będzie miało jedynie marginalny wpływ na zmniejszenie liczby osób zgłaszających się do służby zdrowia z COVID w ciągu najbliższych trzech miesięcy”.

Kiedy dokładnie zaczną się szczepienia na koronawirusa?

Ze wstępnych informacji wynika, że szczepienia na koronawirusa mają rozpocząć się we wtorek w przyszłym tygodniu. Pierwsze dawki zostaną rozdysponowane wśród personelu domów opieki i wśród osób starszych w wieku powyżej 80 lat. Minister Zdrowia Matt Hancock poinformował, że pierwsze zakupione dawki szczepionki na koronawirusa docierają już do Wielkiej Brytanii, a do końca roku dostarczonych do UK zostanie 5 milionów dawek z 40 milionów dawek szczepionki zamówionych i opłaconych już przez brytyjskie władze. Szczepionka produktowana jest w fabrykach w Belgii.