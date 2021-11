"Szczepienie" zostało uznane za słowo roku 2021 według słownika Oxford English Dictionary

Fot: Pixabay

Termin "vax" został uznany za słowo roku 2021 przez redaktorów jednego z najważniejszych słowników języka angielskiego Oxford English Dictionary, wydawanego przez Oxford University Press.

Słowo "vax" zostało zdefiniowane jako "potoczny termin, kolokwializm, oznaczający szczepionkę lub szczepienie, jako rzeczownik oraz szczepić, jako czasownik". Warto zaznaczyć, że słowo to było już używane w latach 80. minionego wieku, żadną miarę nie jest to więc termin nowy. Jednak dopiero od lutego 2021 roku zaczął być stosowany na tak gigantyczną skalą, wraz z powszechną dostępnością szczepionek na Covid-19. Dość powiedzieć, że we wrześniu 2021 roku termin "vax" pojawiał się aż 72 razy częściej, jak wynika z analiz Oxford Languages, ośrodka który śledzi wiadomości w języku angielskim. Słowo to pojawia się najczęściej Ameryce Północnej, Australii i Azji Południowo-Wschodniej, ale jej użycie rośnie także w Wielkiej Brytanii.

Poznaliśmy angielskie słowo roku 2021

Dodajmy także, że kolokwializm "vax" pochodzi od formy "vaccine", również dość popularnej od samego początku pandemii koronawirusa. Po raz pierwszy odnotowano użycie tego terminu w 1799 roku. Pochodzi on z języka łacińskiego, od "vaccinia", czyli nazwy wirusa krowianki (krowiej ospy).

Jak czytamy w raporcie przygotowanym przez Oxford Languages termin "vax" pojawia się w różnych kombinacjach, wśród których można wymieniać "getting vaxxed", "being fully vaxxed", "vax cards" oraz "vax sites". Termin ten stosowany jest "w szerokim zakresie nieformalnych kontekstów". Świetnie sprawdza się w dyskursie medialnym, gdzie przemawia swoją zwięzłością, w obliczu bardziej rozwklekłych i "nudniejszych" alternatyw językowych.

Redaktorzy jednego z najważniejszych słowników języka angielskiego postawili na termin "vax"

Dodajmy, że w przeciągu ostatnich dwóch dekad Oxford English Dictionary wyróżnił wiele niezwykłych terminów. W 2004 roku było to "chav", w 2013 - "selfie", 2014 - "vape", a rok później emotikonka przedstawiająca śmiejącą się do łez buźkę. Słowem roku 2019 było "climate emergency" (kryzys klimatyczny), a w 2020 nie wyróżniono żadnego pojęcia. Powód? "Tego roku nie dało się trafnie określić jednym słowem".

The Oxford English Dictionary (OED) to słownik wydawnictwa Oxford University Press uznawany za najbardziej wyczerpujący i metodyczny słownik języka angielskiego. OED stawia sobie za cel zapis wszystkich najbardziej znanych zastosowań i wariantów słowa we wszystkich światowych odmianach języka angielskiego, w przeszłości i obecnie.