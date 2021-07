Szczepienie w trakcie zakupów lub wizyty w muzeum. Gdzie powstaną tymczasowe punkty szczepień w Anglii w ostatni weekend przed 19 lipca?

Fot. Getty

W ostatni weekend przed ostatecznym wyjściem z lockdownu w wielu miejscach w Anglii otwarte zostaną tymczasowe punkty szczepień. Osoby, które opierały się dotychczas szczepieniu, będą to mogły zrobić m.in. w trakcie zakupów lub podczas wizyty w muzeum.

Pracownicy NHS zapowiadają na ten weekend prowadzenie intensywnej akcji promującej szczepienia. Osoby, które dotychczas opierały się szczepieniu, będą to mogły zrobić w wielu tymczasowych punktach szczepień na terenie całej Anglii. Punkty takie zostaną już dziś otworzone m.in. na terenie galerii Tate Modern w Londynie, w centrum handlowym Broadmead Shopping Centre (dokładniej w sklepie Primark) w Bristolu, w centrum handlowo-rozrywkowym Trinity w Leeds, na terenie Greenwich Park w Londynie i w obrębie Sefton Park w Liverpoolu. Poza tym szczepienia zostaną też zaoferowane uczestnikom The British Open – golfowego wielkiego szlema rozgrywanego w Sandwich, w Kent. - Możesz wpaść do Primarka, cieszyć się słońcem w parku i odkrywać sztukę w Tate, jednocześnie chroniąc siebie i swoich bliskich i poddając się w ten weekend szczepieniu. Od sklepów na głównych ulicach handlowych, po meczety i tereny sportowe, nasz niesamowity personel wraz ze wspaniałymi wolontariuszami zrobią wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić ludziom, zwłaszcza młodym dorosłym, łatwiejszy niż kiedykolwiek dostęp do uzyskania ochrony – zaznaczył dr Nikki Kanani z NHS.

Ostatni weekend przed poluzowaniem restrykcji w Anglii



Wzmożonej akcji NHS w zakresie prowadzenia szczepień trudno jest się dziwić. W końcu 19 lipca, zgodnie z planem, w Anglii mają zostać zniesione ostatnie ograniczenia lockdownu. Jednocześnie w ostatnich dniach na Wyspach padają kolejne rekordy zakażeń koronawirusem, a szybkie rozprzestrzenianie się choroby Covid-19 ma związek z szalejącym już tu i wysoce zaraźliwym wariantem Delta. A przypomnijmy, że w ciągu ostatnich siedmiu dni - od 9 do 15 lipca, w UK odnotowano 261 832 przypadki zakażeń koronawirusem, czyli o blisko 33 proc. zachorowań więcej, niż tydzień wcześniej.