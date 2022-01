Szczepienia przypominające dla wszystkich 16 i 17-latków dostępne będą od poniedziałku

Od poniedziałku w Anglii osoby w wieku 16 i 17 lat będą mogły zaszczepić się "boosterem". NHS zapowiedziało zaproszenie na szczepienie dla pierwszych 40 000 nastolatków, którzy otrzymali już drugą dawkę co najmniej trzy miesiące temu.

Od 17 stycznia 2022 roku rusza szczepienie dawką przypominającą dla nastolatków Anglii. Szacuje się, że ponad 600 000 osób w wieku 16. i 17 lat, które zostały w pełni zaszczepione przeciwko koronawirusowi, będzie kwalifikować się do dawki przypominającej, czyli do tzw. "boostera". Dodajmy, że ponad 7 na 10 osób w tej grupie wiekowej w Anglii otrzymało przynajmniej jedną dawkę - w sumie to 889 700 osób. Zgodnie z wytycznymi możliwość zaszczepienia się był oferowana nastolatkom w Anglii od sierpnia, a początkowo Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) dawkę przypominającą rekomendował jedynie tym 16 i 17 latkom, którzy zostali uznani za "clinically vulnerable".

Od 17 stycznia 2022 boostery zostaną zaproponowane nastolatkom

Decyzja, aby objąć tym programem wszystkich została podjęta po tym, jak dane wykazały, że dwie dawki szczepionki przeciw Covid-19 nie wystarczą, aby powstrzymać ludzi przed zachorowaniem na wariant Omikron, jak podaje BBC. Jednocześnie zaznaczono, że booster zapobiega wystąpieniu jakichkolwiek objawów zakażenia w przypadku około 3/4 zaszczepioych.

"Omikron szybko rozprzestrzenił się w Wielkiej Brytanii. Z tego powodu robimy wszystko, co w naszej mocy, aby szkoły i uczelnie pozostały otwarte, ponieważ nauczanie twarzą w twarz jest tak ważne" - komentowała dla BBC minister ds. szczepień, Maggie Throup.

NHS zapowiedziało zaproszenie na szczepienie dla 40 000 nastolatków

Zgodnie z zaleceniem JCVI, dawka przypominająca przeznaczona dla 16 i 17 latków może zostać podana nie wcześniej, niż w ciągu 12 tygodni od pozytywnego testu na Covid-19. Ten wydłużony okres oczekiwania został wprowadzony w listopadzie po tym, jak dane sugerowały, że dzięki temu możliwe jest zmniejszenie i tak "bardzo małego ryzyka" zapalenia mięśnia sercowego lub zapalenia serca u osób poniżej 18 roku życia. Dodajmy, iż zapalenie mięśnia sercowego zaobserwowano tylko u około dziewięciu na milion zaszczepionych młodych ludzi, a przypadki te były "stosunkowo łagodne".