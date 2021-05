Szczepienia uczniów secondary schools już od września w UK - donosi The Sunday Times. NHS opracował plan dla młodzieży szkolnej

Fot. Getty

Już od września w Wielkiej Brytanii rozpoczną się szczepienia uczniów secondary schools, donosi The Sunday Times. W ramach planów NHS młodzież otrzyma preparat Pfizer-BioNTech.

NHS opracował plany dotyczące szczepienia niepełnoletniej młodzieży w Wielkiej Brytanii, podaje The Sunday Times. Program szczepień dla uczniów secondary schools ma się rozpocząć po wakacjach.

Szczepienia młodzieży w UK po wakacjach?

Według informacji, do których dotarł brytyjski magazyn, od września - gdy tylko rozpocznie się nowy rok szkolny - pierwsza dawka szczepionki Pfizer-BioNTech zostanie zaoferowana młodzieży w wieku od 12. roku życia. Zdaniem ekspertów szczepienia dzieci są istotne ze względu na to, że dzieci mogą „roznosić” koronawirusa - choć same są w bardzo małym stopniu narażone na jego negatywne skutki. Dotychczasowe badania działania szczepionki Pfizer na dzieci wydają się obiecujące. BioNTech odnotował 100-procentową skuteczność oraz silną odpowiedź immunologiczną w grupie dzieci w wieku 12-15 lat.

Plany szczepienia młodzieży szkolnej w UK nie są jeszcze do końca pewne, ponieważ ostateczna decyzja zostanie podjęta dopiero po uzyskaniu opinii Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), która ma zostać wydana w wakacje. W rozmowie z The Sunday Times, jeden z członków komisji JCVI, profesor Adam Finn, powiedział: „Musimy być w stanie uodpornić dzieci, zwłaszcza nastolatki, szybko i skutecznie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Niezwykle ważne jest, aby kształcenie w następnym roku szkolnym nie zostało w żaden sposób zakłócone”.

Jak na razie w Wielkiej Brytanii trwają szczepienia osób w wieku 40+, a także osób młodszych, które są narażone na ciężki przebieg COVID-19 ze względu na swój stan zdrowia. Niemal 15 milionów mieszkańców UK otrzymało już obie dawki szczepionki. Pierwszej dawki nie otrzymało jeszcze około 35 proc. społeczeństwa.