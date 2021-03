Szczepienia dzieci w UK rozpoczną się jeszcze latem? Rząd Borisa Johnsona chce zminimalizować transmisję wirusa w szkołach

Fot. Getty

Choć ryzyko ciężkiego przebiegu lub zgonu z powodu COVID-19 są u osób poniżej 18. roku życia zupełnie minimalne, to, jak wskazuje wielu ekspertów, ich zaszczepienie jest kluczowe dla osiągnięcia odporności stadnej. Dzieci i młodzież z łatwością bowiem przenoszą koronawirusa na osoby starsze, nie mając przy tym zazwyczaj żadnych objawów.

Z informacji, które wyciekły do mediów i zostały przekazane przez „The Telegraph” wynika, że rząd brytyjski przymierza się już latem do rozpoczęcia akcji szczepień wśród dzieci i młodzieży. Jednak w całej akcji szczepień osób poniżej 18. roku życia ma chodzić nie tyle o zminimalizowanie ryzyka ciężkiego przebiegu lub zgonu z powodu COVID-19 w tej grupie wiekowej, ale o zwiększenie odporności w całym społeczeństwie (przypomnijmy, że po zakażeniu koronawirusem umiera średnio 1513 osób na każde 100 000 ludzi powyżej 80. roku życia i zaledwie 0,1 osób na każde 100 000 dzieci w wieku 5-9 lat). Natomiast z uwagi na to, że osoby poniżej 18. roku życia stanowią ok. jedną czwartą całej populacji, to zatrzymanie u nich zdolności do łatwego roznoszenia patogenu wydaje się dosyć kluczowe.

Szczepienie dzieci w UK nie jest pewne

Mimo jednak medialnych przecieków, wcale nie jest pewne, czy do szczepień dzieci w UK rzeczywiście dojdzie. Rzecznik Department of Health and Social Care powiedział na razie tylko tyle, że „nie podjęto jeszcze żadnych decyzji, czy dzieciom należy oferować szczepienia”. - W tym momencie trwają badania kliniczne mające na celu sprawdzenie skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek Covid-19 u dzieci i młodych dorosłych, ale próby te jeszcze się nie zakończyły. Będziemy się w tych kwestiach kierować radami naszych ekspertów, w tym opinią niezależnego wspólnego komitetu ds. szczepionek i szczepień – dodał rzecznik.

Badania kliniczne w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek u dzieci i młodzieży prowadzą już wszystkie koncerny, w tym Astra Zeneca, Pfizer i Moderna. W badaniu Astra Zeneca udział bierze 300 dzieci i nastolatków w wieku od 6 do 17 lat. Z kolei do testów szczepionek Pfizera zgłosiło się w październiku ponad 2 000 nastolatków w wieku 12 - 15 lat, a do testów Moderny, rozpoczętych w grudniu – 3 000 młodych ludzi w wieku 12 – 17 lat.