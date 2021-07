Szczepienia dzieci w UK: Komu szczepionki zostaną zaoferowane w pierwszej kolejności?

Fot. Getty

W Wielkiej Brytanii trwa dyskusja na temat szczepienia dzieci. Minister ds. szczepień Nadhim Zahawi poinformował właśnie, że szczepionki zostaną na razie zaoferowane dzieciom borykającym się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a także dzieciom, które żyją pod jednym dachem z osobami szczególnie narażonymi na negatywne skutki Covid-19.

Wstępnie o planach rządu odnośnie szczepienia dzieci w UK minister ds. szczepień Nadhim Zahawi poinformował w programie „BBC Breakfast”. Minister zaznaczył, że wkrótce złoży w Izbie Gmin oświadczenie w zakresie szczepienia dzieci w wieku 12 i więcej lat, po uwzględnieniu ekspertyz przedstawionych przez rządowy komitet Joint Committee on Vaccination and Immunisation. - [Komitet] JCVI przyjrzał się szczególnie narażonym dzieciom i zaleci, aby te dzieci otrzymały ochronę [w postaci szczepionki – przyp.red.]. Dzieci mieszkające ze szczególnie narażonymi na zachorowanie dorosłymi również powinny być chronione i rzecz jasna należy również podać szczepionkę 17-latkom, którzy zbliżają się do swoich 18. urodzin – zaznaczył Zahawi. Ale też dodał: - [Komitet] przygląda się zdrowym dzieciom. Otrzymujemy wiele obiecujących danych z Ameryki na temat pierwszych dawek podanych zdrowym dzieciom, ale oczywiście istnieje luka [w danych] dotyczących otrzymania przez te same dzieci drugiej dawki.

Freedom Day – to była dobra decyzja?

Minister ds. szczepień nie ma także wątpliwości, że ostateczne wyjście z lockdownu, które nastąpiło w dniu wczorajszym, musiało wreszcie nadejść. Ale Zahawi ostrzegł społeczeństwo przed popadnięciem w związku z tym w hurraoptymizm. - Należy koniecznie zachować ostrożność, ale trzeba też zjednoczyć nasz kraj, otworzyć się i dążyć do normalności, tak dalece, jak to jest możliwe. Moją radą jest, żeby dobrze się zastanawiać. Spójrzmy na to, co robią supermarkety, spójrzmy na to, co zrobił Transport for London i inni przewoźnicy naszego systemu transportu, władze metra. Są rozsądni i mówią, że w zatłoczonych pomieszczeniach powinniśmy nosić maseczki – zaapelował Zahawi.