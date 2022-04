Szczeniak w Blackpool wykopał cenne monety warte 6000 funtów na pierwszym spacerze

Nowy szczeniak pewnej rodziny w Blackpool znalazł kilka złotych suwerenów o wartości prawie 6000 funtów na swoim pierwszym spacerze. Stwierdzono, że w zaistniałej sytuacji mały pupil w pełni zasługuje na miano poszukiwacza złota.

51-letni Adam Clark kupił szczeniaka Ollie miesiąc temu i miał on być niespodzianką dla córki mężczyzny. Jak tłumaczy Brytyjczyk - pies rasy retriever to rodzaj aportera wodnego, znany z kopania, zwłaszcza trufli. 30 marca szczeniak niewątpliwie zwiększył swoją wagę w złocie odkrywając w czasie pierwszego spaceru z nową rodziną 15 monet, które prawdopodobnie pochodzą z XIX wieku.

Pies znalazł złote monety

Adam z Blackpool powiedział o nowym pupilu:

- Kiedy go dostaliśmy, pomyśleliśmy, że wydaje się wyjątkowy. Alicja była w siódmym niebie i nie mogliśmy się doczekać, kiedy zabierzemy go na pierwszy spacer po polach. Dosłownie szliśmy przez około 10 minut, kiedy Ollie nagle zatrzymał się i zaczął gorączkowo kopać ziemię. Wtedy odkrył stos złotych monet – nie mogłem w to uwierzyć. Skarb to jedno, ale w rzeczywistości to kupiłem sobie własnego poszukiwacza złota i nie mogę się doczekać, kiedy znowu go zabiorę na wędrówkę. Oczywiście jest bardzo wyjątkowym szczeniakiem i jestem zachwycony tym, co przynosi do stołu – całkiem dosłownie!

Monety o wartości 6000 funtów

Adam, który pracuje w branży nieruchomości, zabrał złote monety do zbadania przez wiodącego sprzedawcę złota z Chards z siedzibą w Blackpool. Zostały one wycenione na oszałamiającą kwotę 5943,96 funtów.

Chociaż Adam i jego partnerka są zachwyceni znaleziskiem, wierzą, że prawdziwą nagrodą jest sam Ollie.

- Mamy go od hodowcy z Manchesteru, a moja córka natychmiast się z nim polubiła – to najlepsi przyjaciele. Kosztował mnie 2000 funtów, więc po wywęszeniu złota potroił moją inwestycję, co zawsze jest premią! – dodał Brytyjczyk.