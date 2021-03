„Szczelaj w opony!" i „instrybutor” - Czyli jak strzelanina na stacji benzynowej w Polsce stała się HITEM sieci

O co chodzi? Co się stało? Koniecznie zobacz poniżej

Fot. YouTube

Choć zdarzenie, do jakiego doszło z końcem lutego na stacji Orlen w Rymaniu, trudno jest zakwalifikować do kategorii zabawnych, to szybko stało się ono hitem sieci. A internauci nie zawiedli i z „instrybutora” oraz „szczelaj w opony!” zrobili należyty użytek.

Awantura na stacji Orlen

„Szczelaj w opony!” i „instrybutor” wzięły się z dramatycznego na dobrą sprawę zdarzenia, do jakiego doszło z końcem lutego na stacji Orlen w Rymaniu. Otóż wzburzona kobieta, kierująca srebrnym BMW, dwukrotnie wjechała w budynek stacji paliw – za drugim razem wbijając się z całym impetem do środka, rozbijając szyby i taranując wszystko, co znajdowało się na jej drodze. Na miejscu zjawili się policjanci, ale ci nie bardzo potrafili sobie poradzić z kierującą pojazdem Polką. Stąd też na nagraniu słyszmy wielokrotnie wykrzykiwane przez jednego z mężczyzn (zapewne partnera kobiety) słowa „szczelaj w opony!”.

Gdy policjanci zaczęli wreszcie strzelać w kierunku samochodu, to pojazd znajdował się w okolicy dystrybutorów paliwa. A te, jak można się domyślić, mogłyby w razie „postrzelenia” wybuchnąć. Stąd kolejną rzeczą, jaką słyszmy na nagraniu ze zdarzenia, jest krzyk jego autora, by policjant nie strzelał w.... „instrybutor” (czyli – „po naszemu” - w dystrybutor).

Zobacz nagranie ze strzelaniny na stacji benzynowej (UWAGA! Na nagraniu padają wulgaryzmy)

Mimo dramatyzmu całej sytuacji, internauci szybko podchwycili słowa i wyrażenia, które padły w owym czasie na stacji Orlen. Za sprawą kilku przeróbek, „szczelaj w opony!" i „instrybutor” już stały się hitem internetu. Warto zobaczyć, jak z tematem poradził sobie chociażby „Klub Komediowy”, który w kilka dni zrobił teledysk „Instrybutor song”.

Stacja paliw Orlen - co się stało?

Wiemy już, że choć rozwścieczonej kobiecie udało się uciec ze stacji paliw w Rymaniu, to kilka godzin później zgłosiła się ona sama na posterunek policji w Koszalinie. Z informacji, do jakich dotarł dziennik „Fakt” wynika, że za kierownicą siedziała 37-letnia kobieta, która wracała do domu ze swoim partnerem z Holandii. Gdy para zatrzymała się na stacji w Rymaniu, żeby zatankować samochód, doszło między nimi do sprzeczki – tak zresztą gwałtownej, że kobieta zadzwoniła po policję. Jednak po przyjeździe funkcjonariuszy to 37-letnia Polka zaczęła stwarzać zagrożenie i dwukrotnie uderzyła w budynek stacji paliw - najpierw stłukła witrynę, a później przebiła szybę i wjechała do środka budynku. Gdy po kilku godzinach policjanci w Koszalinie poddali kobietę badaniu alkomatem to okazało się, że jest ona trzeźwa.