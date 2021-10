Sytuacja w portach UK się poprawia? Tak twierdzą politycy, ale detaliści radzą, by już teraz kupować prezenty na święta

Fot. YouTube

Największy port towarowy w Wielkiej Brytanii - w Felixstowe, został zakorkowany w związku z brakiem kierowców ciężarówek na Wyspach i rosnącym na świecie popytem na towary. I choć przewodniczący Partii Konserwatywnej Oliver Dowden uspokaja, że sytuacja w portach się poprawia, to jednak detaliści radzą, by już teraz kupować prezenty na Święta bożego Narodzenia.

Z uwagi na zakorkowanie się największego brytyjskiego portu towarowego w Felixstowe, duńska firma Maersk, czyli największy operator żeglugi kontenerowej na świecie, zdecydował się przekierowywać jeden statek o pojemności 80 tys. ton tygodniowo do innych portów w Europie – w tym przede wszystkim do Rotterdamu w Holandii. Normalnie w Felixstowe wyładowanie kontenerów i zabranie ich przez ciężarówki zajmuje średnio 3-5 dni, natomiast teraz czas ten wydłużył się do 10 dni. Duże statki muszą obecnie czekać na redzie Felixstowe nawet siedem dni, by móc wejść do portu i rozładować kontenery, natomiast już na lądzie do odebrania czeka wciąż 50 tys. kontenerów. - To nie port w Felixstowe blokuje łańcuchy dostaw, to łańcuchy dostaw blokują port w Felixstowe – czytamy w oświadczeniu władz portu. A sytuacja podobnie ma się we wszystkich głównych portach Wielkiej Brytanii.

Problem z zaopatrzeniem w Wielkiej Brytanii

Firma Maersk przyznaje, że problem korkującego się portu nie dotyczy tylko portu w Felixstowe, ani jedynie portów brytyjskich, ale tam, również z uwagi na strukturę importu, jest on zwyczajnie największy. W Wielkiej Brytanii zalegające w portach kontenery to przede wszystkim pokłosie braku kierowców ciężarówek, do którego doszło w wyniku pandemii i Brexitu. I choć przewodniczący Partii Konserwatywnej Oliver Dowden uspokoił na antenie Sky News, że sytuacja w brytyjskich portach z dnia na dzień się poprawia, to jednak firmy działające w branży transportu i spedycji radzą konsumentom na Wyspach, by już teraz zaczęli robić zakupy na Święta Bożego Narodzenia.