System rozpoznawania twarzy stosowany przez Met Police jest wadliwy! - alarmują eksperci. Ma tylko 20-proc. skuteczność

Brytyjczyk, który opróżnił butelkę tequili i whisky przed wejściem na pokład samolotu lecącego z Amsterdamu do Londynu, próbował ugryźć policjanta, który go eskortował na lotnisku Stansted.

Ogromna bijatyka w centrum miasta, czyli...jak Anglicy obchodzą Święta Bożego Narodzenia!

Wigilia Bożego Narodzenia to w Polsce to jeden z najspokojniejszych dni w roku. Tymczasem w Wielkiej Brytanii Wigilia to dla wielu ludzi czas zabawy na mieście, podczas którego dochodzi do wielu nieprzewidzianych...