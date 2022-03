System obrony przeciwlotniczej Sky Sabre z UK to "gwarancja bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej" w Polsce

Fot: @16RegtRA

Brytyjski minister obrony Ben Wallece potwierdził rozmieszczenie systemu obrony przeciwlotniczej w Polsce. Sky Sabre pojawi się w naszym kraju na wniosek polskiego rządu, ale pozostanie pod kontrolą sił brytyjskich.

W dniu wczorajszym, w czwartek 17 marca 2022 roku, w Warszawie doszło do spotkania szefa brytyjskiego Ministry of Defence z Mariuszem Błaszczakiem, polskim ministrem obrony narodowej. "To była bardzo słuszna decyzja, że rozpoczęliśmy tak bliską współpracę z jednym z naszych najstarszych sojuszników, czyli z Polską. Wielka Brytania wspiera Polskę i dalej tak będzie, ponieważ to Polska na swoich barkach dźwiga największy ciężar wynikający ze skutków tej wojny. Polska radzi sobie bardzo dobrze i naprawdę robi to w sposób niezwykle odważny" - komentował minister Wallace, cytowany przez PAP. "Władimir Putin najbardziej boi się odpowiedzi międzynarodowej i tę odpowiedź międzynarodową rzeczywiście otrzymał" - dodawał.

System obrony przeciwlotniczej z UK będzie chronił Polskę

W ramach zacieśniania współpracy militarnej między Polską, a Wielką Brytanią, w naszym kraju pojawi się system obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu o nazwie Sky Sabre. Jego obecność stanowić będzie wzmocnienie wschodniej flanki NATO i "zagwarantuje bezpieczeństwo polskiej strefy powietrznej", jak zaznaczał Wallace. Dodajmy, iż Sky Sabre pozostanie pod kontrolą sił brytyjskich. Oprócz tego, w Polsce pojawi się kolejnych 100 żołnierzy z Wielkiej Brytanii.

O pojawieniu się Sky Sabre na terenie Polski pisaliśmy już wcześniej. Pierwsze wiadomości na ten temat pojawiły się prawie miesiąc temu, pod koniec lutego 2022 roku. Sky Sabre to najbardziej zaawansowany mobilny system obrony przeciwlotniczej. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w artykule: "Wielka Brytania przekaże Polsce najnowocześniejszy system obrony przeciwlotniczej".

Jeśli jesteście ciekawi czym jest i jak działa Sky Sabre polecamy obejrzeć ten filmik:

"Przede wszystkim chciałem podziękować za wizytę, za te kontakty bardzo bliskie, bardzo ścisłe kontakty między Polską a Wielką Brytanią, Zjednoczonym Królestwem. Dzięki tym kontaktom nasze relacje są bardzo bliskie, dzięki tym kontaktom Polska i NATO są bezpieczne" - komentował szef MON, Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem Polska może liczyć na Wielką Brytanię i przypomniał niedawny kryzys na granicy białoruskiej.

Według Błaszczaka "gdy wszystko wskazywało na atak rosyjski na Ukrainę, siły brytyjskie w Polsce zostały wzmocnione poprzez stacjonowanie w południowo-wschodniej części naszego kraju kolejnych żołnierzy brytyjskich". "Od lat gościmy żołnierzy brytyjskich w północno-wschodniej części naszego kraju, gdzie razem z żołnierzami polskimi, amerykańskimi, rumuńskimi, chorwackimi dbają o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO" - podsumował członek polskiego rządu, cytowany przez PAP.