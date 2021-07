„System nie jest racjonalny” - Tony Blair apeluje o zniesienie obowiązku samoizolacji dla osób w pełni zaszczepionych

Fot. Getty

Były premier Tony Blair to kolejny już na Wyspach, prominentny polityk, który nawołuje do zniesienia obowiązku samoizolacji dla osób zaszczepionych po otrzymaniu powiadomienia z aplikacji śledzącej kontakty NHS Covid-19 App. Tony Blair uważa, ze system jest nieracjonalny i że osoby zaszczepione, które zostały zaalarmowane przez aplikację o wejściu w bliski kontakt z osobą chorą na Covid-19, powinny być poddawane codziennym testom, ale nie izolowane przez 10 dni w domu.

W tej chwili istnieje ryzyko, że pójdziemy w dwóch przeciwnych kierunkach. Z jednej strony wszystko otworzymy, całkowicie zniesiemy wszelkie ograniczenia. Z drugiej strony wciąż mamy ten wysyłający powiadomienia [o wejściu w bliski kontakt z osobą chorą] system Track and Trace, który zmusza ludzi powiadomionych do całkowitej izolacji, i to w okolicznościach, w których prawdopodobnie ogromna większość tych ludzi nie musi tego robić – zaznaczył były premier na łamach programu „World at One” na antenie BBC Radio 4. I dodał: - To jest bardzo trudne, ponieważ system nie jest racjonalny. Rozumiem, dlaczego ludzie [usuwają aplikację], bo przecież myślą: 'To śmieszne, jeśli nie jestem powiadamiany, to mogę wejść do pubu, zamówić drinka, miksować się z ludźmi bez żadnych ograniczeń. A jeśli otrzymam powiadomienie, to mimo tego, że jestem przebadany i zaszczepiony, muszę iść poddać samoizolacji'.

Jak powinno wyglądać wychodzenie z lockdownu w Anglii?

Według Tony'ego Blaira poziom restrykcji nakładanych na mieszkańców Anglii powinien zależeć od tego, czy ludzie są zaszczepieni, czy nie. - Rzeczywistość jest taka, że będziemy żyć z tą chorobą przez, moim zdaniem, kilka lat i musimy tylko stworzyć do tego spójne ramy. Ja zwyczajnie nie mam wiele współczucia dla osób, które mają możliwość się zaszczepić, nie mają wskazań zdrowotnych, by się nie szczepić, a nie chcą się szczepić. A jeśli to to będzie oznaczać, że będą na nich nakładane większe ograniczenia, to będzie to ich wybór. Bo to naprawdę nie jest społecznie odpowiedzialne, żeby odmawiać zaszczepienia się, jeśli jest się w pełni do tego zdolnym – doprecyzował Tony Blair.

W sprawie tego, jak powinno wyglądać wyjście z lockdownu w Anglii, głos zabrał także Tony Blair Institute. Oto kilka zaleceń instytutu:

Paszporty covidowe powinny być obowiązkowe na imprezach masowych, gdzie wirus może się łatwo rozprzestrzenić. Są to m.in. wydarzenia sportowe, imprezy halowe i imprezy w klubach nocnych.

Osoby w pełni zaszczepione, które otrzymały powiadomienie od NHS Test and Trace, powinny być codziennie poddawane testom, ale nie zmuszane do samoizolacji.

Zaszczepieni powinni zostać nastolatkowie.

Dane dotyczące szczepionek powinny być regularnie publikowane.

Noszenie maseczek powinno pozostać obowiązkowe we wszystkich zatłoczonych miejscach publicznych.

