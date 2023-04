System e-Konsulat to „totalna porażka”? Polacy skarżą się, że wcale nie są w stanie „załatwiać spraw gdziekolwiek są”

Skargi na system e-Konsulat, który przynajmniej w teorii powinien umożliwiać obywatelom sprawną rejestrację wizyty w konsulacie, to nie nowość. Już kilka miesięcy temu w sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich, a Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie tłumaczył się wówczas wdrażaniem nowego Rejestru Dokumentów Paszportowych i migracją danych w systemach informatycznych. Jak jednak wynika z listu czytelnika do „Polish Express”, problem z rejestracją wizyt paszportowych w UK nie zniknął.

System e-Konsulat to „totalna porażka”?

Do redakcji „Polish Express” wpłynął list poddenerwowanego czytelnika, który poskarżył się, że system e-Konsulat, za pomocą którego każdy Polak przebywający za granicą powinien być w stanie sprawnie umówić wizytę paszportową, zupełnie nie działa. Poniżej cytujemy fragment wiadomości, z którą być może utożsami się więcej naszych rodaków mieszkających w Wielkiej Brytanii:







„Od jakiegoś już czasu jedynym sposobem umówienia się na wizytę w konsulacie jest zrobienie tego online za pomocą owego nieszczęsnego systemu " e-konsulat ". Nowe terminy dodawane są w każdy dzień roboczy o 9:00 i 20:00. Już 2 tygodnie próbuję z zerowym efektem, dwa razy udało mi się dojść do etapu wybrania daty i godziny, lecz po jak najszybszym wybraniu losowej daty i próbie kontynuacji wyskakiwał komunikat o niedostępności wybranej daty. Każda następna próba jest nieudana, i tak dzień w dzień.

Nie istnieje opcja umówienia się z kilkutygodniowym czy nawet miesięcznym wyprzedzeniem, jak było kiedyś, dzień w dzień trzeba czatować, polować, jak gdyby człowiek nie miał innych zajęć. Po raz kolejny jak to już w naszym kraju od wielu wielu lat praktykuje się zasadę, że to my jesteśmy dla nich a nie oni dla nas.

Można odnieść wrażenie, że system został wprowadzony tylko po to, by urzędnicy mieli więcej czasu na picie kawy, bo w żaden sposób [niczego on] nie usprawnił, a wręcz przeciwnie.

Czarę goryczy przelewa fakt, że na portalach społecznościowych ogłaszają się ludzie, którzy za opłatą są w stanie umówić na wizytę w najbliższych dniach. Za niedługo dojdzie do tego, że trzeba będzie udowodnić, że ostatnie 500 metrów do konsulatu pokonało się na kolanach, bo taki będzie wymóg. (...)

Ja jako szara jednostka czuję się bezsilny, co powoduje jeszcze większą frustrację”.

Kłopoty z rejestracją wizyty w konsulacie to nie nowość

Kłopoty z umówieniem wizyty paszportowej w jednym z konsulatów w Wielkiej Brytanii to niestety nie nowość. Redakcja „Polish Express” poprosiła o stosowny komentarz Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie, ale dotychczas nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Przypomnijmy jednak, że w sprawie trudności z uzyskaniem paszportów w konsulatach RP w Wielkiej Brytanii interweniował kilka miesięcy temu Rzecznik Praw Obywatelskich. Na łamach Biuletynu Informacji Publicznej RPO możemy się dowiedzieć, że zastępca RPO Stanisław Trociuk poprosił w grudniu kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie Mateusza Stąsieka o złożenie stosownych wyjaśnień. Zwłaszcza, że RPO interweniowało też w tej samej sprawie w kwietniu 2022 roku, jednak wówczas ambasador za utrudnienia w rejestracji wizyt paszportowych obarczył wyższe niż zazwyczaj zainteresowanie wydawaniem paszportów w związku ze zniesieniem obostrzeń związanych z pandemią.

Nowy Rejestr Dokumentów Paszportowych i migracja danych powodem utrudnień w zimie

W odpowiedzi na interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich, Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie poinformował, że utrudnienia w umówieniu wizyty paszportowej były efektem wdrażania nowego Rejestru Dokumentów Paszportowych i migracji danych w systemach informatycznych. Na łamach Biuletynu Informacji Publicznej RPO czytamy, że było to „bezpośrednio związane z przygotowywaniem urzędów paszportowych na wdrożenie nowego Rejestru Dokumentów Paszportowych, który zastąpił 13 listopada br. Centralną Ewidencję Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych (CEWiUDP). Tego dnia weszła w życie ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U., poz. 350, 583). Okres poprzedzający wejście w życie nowej ustawy obejmował stopniowe wyciszanie przyjmowania wniosków paszportowych, a także całkowite zaprzestanie przyjmowania interesantów w dniach 8-13 listopada br. Wynikało to z konieczności dokonania migracji danych w systemach informatycznych oraz zakończenia wszystkich zaległych i bieżących spraw paszportowych”.

System e-Konsulat to sprawne narzędzie?

Na stronie RPO dowiadujemy się także, że Zespół Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie robi, co może, by usprawnić rejestrację wizyt paszportowych i stosownie odpowiedzieć na wzmożony popyt na nowe dokumenty. „Jednakże wdrożenie nowej ustawy, a co za tym idzie - również nowego systemu informatycznego do obsługi przyjmowanych wniosków, wydłużyło obecnie, w okresie wdrożeniowym, czas potrzebny na przyjęcie jednej osoby chcącej złożyć wniosek paszportowy. Zdarzające się utrudnienia informatyczne, które utrudniają nam przyjmowanie takiej ilości interesantów paszportowych, jak przed wejściem w życie nowej ustawy paszportowej, są na bieżąco są zgłaszane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji” - czytamy w odpowiedzi Konsula RP w Londynie na stronie bip.brpo.gov.pl

Jednocześnie jednak konsul zapewnił, że system e-Konsulat, mimo pewnych problemów, nadal stanowi „sprawne narzędzie, które zapewnia transparentność zapisów oraz stwarza równe szanse osobom zainteresowanym umówieniem wizyty”.

