„System dotyczący statusu zasiedlenia (EU Settlement Scheme) nie działa” – mówi para zatrzymana na lotnisku, która nie mogła wrócić do UK

Posiadająca pre-settled status Ezgi Vissing nie została wpuszczona do samolotu British Airways, który miał lecieć na Wyspy, gdyż nie uznano jej dokumentu wydanego przez Home Office i żądano od niej brytyjskiej wizy.

Przypadek Ezgi Vissing i jej męża Arthura pokazuje, że system dotyczący settled status nie działa prawidłowo, a wydane przez Home Office dokumenty poświadczające status imigrantów, nie są respektowane, co generuje poważne problemy związane z powrotem na Wyspy.

„The Guardian” opisuje skandaliczną sytuację, do jakiej doszło na lotnisku w Turcji, gdy Arthur Vissing (pochodzący z Danii) wraz z małżonką Ezgi Vissing (pochodzącą z Turcji) nie zostali wpuszczeni na pokład samolotu British Airways, przez co nie mogli wrócić do swojego domu w Oxfordzie.

Najczęściej czytane: "Settled" i "pre-settled" status dla obywateli UE i ich rodzin. Zobacz kto powinien aplikować o status osoby osiedlonej w UK i jakie to daje prawa

Arthur wraz z żoną posiadają status uprawniający do pozostania w Wielkiej Brytanii po Brexicie zgodnie z EU Settlement Scheme. Oboje mieszkają na Wyspach parę lat, a kobieta – mimo że nie jest obywatelką UE, otrzymała pre-settled status zgodnie z zasadą łączenia rodzin w ramach programu imigracyjnego.

Dokument ten nie został jednak uznany przez British Airways i pary nie wpuszczono na pokład samolotu, którym oboje mieli wrócić z Turcji do swojego domu w Wielkiej Brytanii. Linie lotnicze poinformowały, że wypełniają jedynie polecenia ochrony granicznej w sprawie pani Vissing.

Kobieta napisała na Twitterze:

- Byłam pytana nieustannie o to, czy posiadam brytyjską wizę. Powiedziałam, że posiadam pre-settled status. Wtedy oficer wydał się zdziwiony słysząc to pojęcie. Home Office gwarantowało mi, że mój status będzie możliwy do sprawdzenia automatycznie.

Ezgi Vissing wykonała wraz z mężem z lotniska w Turcji serię telefonów do Home Office z prośbą o interwencję w sprawie i wytłumaczenie, dlaczego nie może przejść systemu weryfikacyjnego na lotnisku.

- Czujesz się tak, jakbyś tracił najbardziej fundamentalną rzecz w życiu, prawo do posiadania życia rodzinnego, prawo do bycia przy najbliższej ci osobie i mieszkania z nią w tym samym kraju – powiedział Arthur.

Dowiedz się więcej: Aplikacja o settled status: O czym trzeba pamiętać, składając wniosek o status osoby osiedlonej w UK?