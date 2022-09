Synoptycy zapowiedzieli deszcz i wiatr dla czekających w kolejce do królewskiej trumny w Westminsterze

Fot. Getty

Pogody w tygodniu żałoby po śmierci królowej Elżbiety II może być kapryśna. Meteorolodzy ostrzegają przed przelotnymi, ale ulewnymi opadami deszczu i silnym wiatrem w Londynie.

Nawet pogoda w Wielkiej Brytanii przyłączyła się do żałoby po królowej Elżbiecie II, zmarłej w zeszły czwartek, 8 września 2022, w wieku 96 lat. Po tym jak trumna z ciałem monarchini dotarła do ze Szkocji do Londynu, we wtorek wieczorem i w środę rano w stolicy UK z nieba spłynął wartki deszcz.

Angielska pogoda na pożegnanie królowej

Pochmurna i wietrzna, a momentami też deszczowa pogoda w Londynie może być szczególnie niekorzystna dla osób, które chcą osobiście oddać ostatni hołd królowej czy po prostu się z nią pożegnać, odwiedzając wystawioną trumnę. Oczekuje się, że w najbliższych dniach w kolejkach do Westminsteru ustawią się setki tysięcy osób, a kolejki będą sięgać nawet 5 mil, ciągnąc się godzinami.

Trumna z ciałem Elżbiety II zostanie wystawiona w Westminster Hall w środę o godzinie 17:00 i pozostanie dostępna dla żałobników do godziny 6:30 rano w poniedziałek 19 września. W tym okresie odwiedzający będą przyjmowani 24 godziny na dobę.

Meteorolodzy ostrzegają żałobników przed silnym wiatrem i możliwymi ulewnymi deszczami, które szczególnie w środę mogą przetaczać się nad brytyjską stolicą. Na szczęście deszcz nie będzie padał cały czas - opady pozostaną raczej przelotne. W środę najgorsza pogoda była rano, a wraz z upływem dnia, deszcz powinien być coraz słabszy, natomiast pod wieczór możliwe będzie nawet zupełnie czyste niebo nad Londynem.

Here is the weather for the week ahead: pic.twitter.com/5pzS2szGFB — Met Office (@metoffice) September 12, 2022

W dalszych dniach tygodnia żałoby w Londynie deszcze wciąż mogą jeszcze przelotnie powracać, do piątku pogoda będzie się też ochładzać. Osoby, które zdecydują się na stanięcie w kolejce do Westminster Hall, powinny mieć przy sobie parasole lub okrycia chroniące przed deszczem i wiatrem. Od soboty ryzyko opadów spadnie już zdecydowanie, choć nadal możliwe będą zachmurzenia.

