Synoptycy zapowiadają wyjątkowo ciepłą pogodę jak na tę porę roku

Mieszkańcy Wysp muszą przygotować się na ulewne deszcze i silne wiatry w nadchodzących dniach, ale temperatury będą znacznie wyższe niż normalnie o tej porze roku. Termometry mogą wskazać nawet 17 stopni Celsjusza.

To był jak dotąd niespokojny tydzień z niskim ciśnieniem przynoszącym wiatr i deszcze, które były wyjątkowo obfite w wielu rejonach Wysp w poniedziałek i w związku z nimi Met Office wydało serię żółtych alertów pogodowych.

Pogoda w najbliższych dniach

W nadchodzących dniach sytuacja wygląda podobnie, jednak system wysokiego ciśnienia przemieszczający się przez Europę przyniesie ze sobą ciepłe powietrze z Afryki, dzięki czemu temperatury wzrosną do co najmniej 17 stopni Celsjusza, co jest rzadko spotykane o tej porze roku, zwłaszcza, że noce także mają być względnie ciepłe jak na listopad.

Louise Lear z BBC powiedziała:

- Ostatecznie środa będzie kolejnym dniem z przebłyskami słońca i opadami deszczu, jednak z lżejszymi wiatrami niż we wtorek. Miejmy nadzieję, że deszcze też nie będą tak powszechne i tak obfite. Zaczniemy więc od pasma bardziej uporczywych ulewnych deszczy w południowo-wschodniej Anglii. Kierunek wiatru zmienił się nieco na bardziej zachodni, więc większość opadów zaczyna się wzdłuż wybrzeży i jest skierowana na zachód. Deszcz będzie ustępował od południa i wyjdzie więcej słońca, a po południu zobaczymy bardziej rozległe deszcze rozwijające się na północnym-zachodzie od Great Glen. Tutaj nadal będzie dość wietrznie, ale ogólnie wiatry będą słabsze w porównaniu do ostatnich kilku dni (…), a temperatury nie będą takie złe, jak na tę porę roku.

Zrobi się jeszcze cieplej

W czwartek wysokie ciśnienie przyniesie jeszcze cieplejszą pogodę, ale nadal wiatry będą silniejsze niż zwykle. Clare Nasir z Met Office powiedziała:

- W czwartek będziemy mogli zobaczyć na dalekim północnym-zachodzie Szkocji nawet silne wichury, będzie to wietrzny dzień. Im dalej na południe i wschód kraju, tym większa szansa na deszcz, jednak pogoda będzie już bardziej sucha i słoneczna. Powietrze będzie cieplejsze, gdziekolwiek będziemy, do piątku.

O ciepłej pogodzie wspomniała także Louise Lear z BBC, która powiedziała:

- Dotrze do nas to bardzo ciepłe powietrze napływające aż z Afryki, więc jak na tę porę roku temperatury będą rzeczywiście bardzo, bardzo łagodne. Ma to swoją cenę, w listopadzie południowo-zachodnie wiatry przyniosą dużo niskich chmur. Będzie pochmurno, na odsłoniętych wybrzeżach pojawi się mżawka, będzie też bardzo wietrznie. Najcięższy deszcz na dalekiej północy. Porywy wiatru przekraczające czasami 50 lub 60 mil na godzinę. Na północnych wyspach będzie 13 stopni, a 17 stopni Celsjusza na południu kraju.

Pogoda w weekend

W piątek i weekend w Wielkiej Brytanii możemy spodziewać się nadal silnych wiatrów i deszczu na północy. Jednak w pozostałych częściach kraju będzie raczej sucho, jednak wystąpią mgły w wielu rejonach i pojawią się niskie chmury. Temperatura utrzyma się nadal wyjątkowo łagodna.

Wyjątkowo ciepły październik

W tym roku w październiku Wielka Brytania i znaczna część Europy doświadczyły temperatur znacznie wyższych od normalnych o tej porze roku. Drugi miesiąc meteorologicznej jesieni był bardzo ciepły na całej półkuli północnej.

Utrzymujące się niskie ciśnienie na Atlantyku i wyższe ciśnienie w środkowej i południowej Europie pomogły przez dłuższy czas w październiku w zasilaniu ciepłego powietrza z południa i południowego-zachodu. Francja, Szwajcaria, Austria i Słowenia odnotowały najcieplejszy w historii październik, podobnie Niemcy, Belgia i Luksemburg.

Według danych Met Office, Wielka Brytania miała siódmy najcieplejszy październik, według danych od 1884 roku. Zauważalny był również brak nocnych przymrozków. Ponadprzeciętne temperatury w październiku pojawiły się w wyjątkowo ciepłym roku w Wielkiej Brytanii, a rok 2022 może pobić rekord 2014 roku jako najcieplejszego w historii.

Co ciekawe w tym czasie w Ameryce Południowej pojawił się wyraźny kontrast temperaturowy. Obszary centralne doświadczyły niezwykle niskich temperatur na początku listopada, podczas gdy w częściach Chile i południowej Argentynie odnotowano temperatury o 5-10 stopni Celsjusza powyżej normy. Z kolei w Brazylii odnotowano śnieg na wyżej położonych terenach.

