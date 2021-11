„Syn z Polski chciałby do mnie przyjechać na wakacje i pracować przez 2 miesiące. Jak może podjąć legalnie pracę?”

Jeśli mieszkacie w Wielkiej Brytanii, a wasze dzieci w Polsce, jednak chcecie, aby na okres wakacji (lub na dłużej) podjęły legalnie pracę na Wyspach – nie musicie kombinować, takie możliwości daje system EU Settlement Scheme.

Często Polacy na Wyspach, którzy nie mieszkają na stałe ze swoimi dziećmi, jednak chcieliby z nimi częściej się widywać, a także pomóc im znaleźć legalną pracę sezonową lub stałą w UK, zastanawiają się, jak byłoby to możliwe.

Na grupie na Facebooku Żyję w UK/Polacy na Wyspach pojawiło się pytanie, które dotyczy takiej właśnie sytuacji: „Moj syn ma 19 lat i mieszka w Polsce. Na wakacje chciałby do mnie przyjechać i pracować przez te 2 miesiące. Czy będzie to możliwe, by podjął legalną pracę, od czego powinien zacząć i jak to ugryźć. Wiem, że sam będzie szukał, jednak jeśli ktoś by mnie oświecił, to byłbym wdzięczny, a może któregoś z Was dziecko/znajomy też w ostatnich miesiącach przyjechał do UK i zaczął pracę?”

Łączenie rodzin w UK

Jeśli posiadamy status zasiedlenia, możemy w ramach programu łączenia rodzin zapewnić legalny pobyt niektórym naszym krewnym, zwłaszcza naszym dzieciom na Wyspach. Mogą one w ramach programu EU Settlement Scheme aplikować o pre-settled status lub settled status.

Oczekując na status zasiedlenia dziecko otrzyma poświadczenie złożenia aplikacji i uzyska „share code”, którego może żądać od niego pracodawca. Dopóki nie zostanie podjęta decyzja w sprawie statusu, taki aplikant jest traktowany jako osoba, która status posiada.

Kogo obejmuje program łączenia rodzin?

Programem łączenia rodzin objęte są dzieci, mężowie, żony, partnerzy życiowi tej samej płci (civil partners), wieloletni partnerzy (long-term partners), a także babcie i dziadkowie imigrantów z UE posiadających settled lub pre-settled status.

Co jednak warto podkreślić – nasi krewni, niezależnie od tego, czy mogą czy nie aplikować o stały pobyt w UK w ramach programu łączenia rodzin – mogą bez żadnych problemów przyjechać do nas w gościnę na okres do 6 miesięcy.