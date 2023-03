Syn wezwał lawetę po 5 minutach, gdy nieznajomy zaparkował na zarezerwowanym dla jego mamy miejscu

Do niemałej awantury doszło po tym, jak pewien nastolatek wezwał lawetę, która odholowała samochód nieznajomego mężczyzny, gdy ten zaparkował auto na zarezerwowanym miejscu dla mamy chłopca.

Nastolatek wezwał lawetę po zaledwie 5 minutach, gdy nieznajomy zaparkował na zarezerwowanym miejscu jego mamy przed ich domem. 19-latek twierdzi, że mężczyzna przyszedł następnie do ich domu, aby wywołać awanturę, około 40 minut po tym, jak jego samochód został odholowany.





Laweta za parkowanie na zarezerwowanym miejscu

19-latek wyjaśnił, że jego rodzina płaci za dwa zarezerwowane miejsca przed domem, więc postanowił podjąć zdecydowane działania, gdy pewnego dnia zauważył, że ktoś parkuje na miejscu jego mamy, kiedy jego rodziców nie było w domu.

Tym, co się wydarzyło, podzielił się w Internecie pytając przy okazji użytkowników Reddit, czy zachował się rozsądnie. Jak się okazało, wiele osób poparło jego stanowisko.

W poście na Reddit nastolatek wyjaśnił: „Czekałem trochę – może robił tylko 1-minutowy pit stop – ale po około 5 minutach nadal go nie było, a było dostępnych kilka miejsc parkingowych dla gości, więc byłem zdumiony, dlaczego zdecydował się ukraść nasze miejsce. Postanowiłem wezwać lawetę, która przyjechała po około 3-4 minutach. Kiedy kierowca lawety podłączał samochód, facet wyszedł i zobaczył to. Natychmiast wdał się w kłótnię z kierowcą lawety i powiedział, że zaparkował na „tylko jakieś 10 minut! ”.”

Awantura po wezwaniu lawety

19-latek powiedział, że jego mama wróciła do domu około pół godziny później, a awantura wybuchła około 10 minut po jej powrocie, kiedy to „złodziej miejsca parkingowego” przyszedł do ich domu. Nastolatek dodał: „Facet kłócił się ze mną i mamą, mówiąc, że był tam tylko 5 minut. Zrobiło się gorąco, ale w końcu odszedł, wciąż przeklinając”.

Opinie komentujących

Wiele osób komentujących opowiedziało się po stronie nastolatka, twierdząc, że w takiej sytuacji też wezwaliby lawetę. Jeden z nich napisał: „Zakładając, że miejsce było wyraźnie oznaczone jako„ zarezerwowane ”, ktokolwiek parkuje tam bez pozwolenia, robi to na własne ryzyko”.

Ktoś inny skomentował: „Skąd miałeś wiedzieć, czy będzie tam 5 minut, czy 5 godzin. To nie było jego miejsce i nie miał prawa tam parkować przez dłuższy czas”.

Ktoś inny napisał: „Były dostępne alternatywne miejsca dla parkujących, zdecydował się zaparkować na zarezerwowanym (nawet jeśli wszystkie miejsca byłyby zajęte, nie powinien parkować na zarezerwowanym miejscu). Za wystawiony mandat i/lub odholowany samochód, może winić tylko siebie”.

Jedna osoba zwyczajnie stwierdziła: „Nie parkuj na miejscach parkingowych innych ludzi. Jasne i proste”. Inny dodał: „Twój rodzic płaci za te miejsca. Są one przypuszczalnie wyraźnie oznaczone. Dlaczego twoi rodzice mieliby parkować gdzieś indziej tylko po to, by dać zaparkować jakiemuś idiocie?”

Krytyka nastolatka

Nie wszyscy jednak zgodzili się z szybką reakcją 19-latka. Inny użytkownik napisał: „Zawsze istnieje cywilizowany sposób rozwiązania tego problemu, zamiast reagowania po pięciu minutach. Bądź trochę człowiekiem”. Kolejny dodał: „Nie było go tam tylko 10 minut, miejsce było puste, a matka nie wróciła przez następne 30 minut”.

Następny użytkownik Reddit zwrócił uwagę na to, że odholowywanie auta mężczyzny nie miało do końca sensu, gdyż i tak nie zabierał miejsca nikomu, zwłaszcza że matka 19-latka wróciła dopiero po 30 minutach: „Jeśli twoja mama wróciła do domu, a on nadal był na miejscu, w porządku, płacisz za to miejsce. Ale jeśli był tam tylko przez chwilę i nie było to potrzebne, to i tak, kto skorzystał z tego, że kazałeś go odholować z miejsca, które miało pozostać puste przez taki sam czas, jak w nim przebywał?”

