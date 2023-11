Styl życia Symfoniczny hołd dla Metalliki — wyjątkowe wydarzenie muzyczne w Londynie

Metallica to jedna z najbardziej znanych i najpopularniejszych kapel metalowych na świecie. Zespół założony w 1981 roku w Los Angeles przez Lars Ulricha.

Perkusista, który chciał założyć zespół, zwrócił się w prasie z apelem do młodych, lokalnych muzyków. W pierwszym składzie Metalliki znaleźli się gitarzysta/wokalista James Hetfield, basista Ron McGovney i gitarzysta prowadzący Dave Mustaine. Z tamtego składu w zespole pozostali jedynie Ulrich i Hetfield, a obecny line-up uzupełniają gitarzysta Kirk Hammett i basista Robert Trujillo.

Przez kolejne dekady Metallica pracował na miano legendy nie tylko ciężkiego grania, ale muzyki w ogóle. 11 albumów studyjnych. Dziesiątki milionów sprzedanych płyt (i innych nośników). Setki niezapomnianych koncertów. Setki tysięcy oddanych fanów i kolejne pokolenia słuchaczy poznających ich epicki dorobek — oto czym właśnie jest Metallica.

Muzyka Metalliki w symfonicznej oprawie

Już w listopadzie w Londynie miejsce będzie miało wyjątkowe wydarzenie. W hali Indigo at O2 Arena odbędzie się koncert będący symfonicznym hołdem dla twórczości Metalliki. Wielokrotnie nagradzany i podbijający listy przebojów tribute-band Orion wspólnie z orkiestrą symfoniczną The Orion Orchestra zagrają największe przeboje legend metalu w wyjątkowych, klasycznych wydaniach.

A Symphonic Tribute to Metallica by ORION to niezwykłe muzyczne wydarzenie. Na trwającym 100 minut koncercie usłyszymy największe przeboje Metalliki w symfonicznych aranżacjach. Czekają Was blisko dwie godziny metalowej klasyki doprawionej wyszukanymi, orkiestrowymi smaczkami! Ten koncert to impreza obowiązkowa nie tylko dla fanów ciężkiego grania, nie tylko dla fanów Metalliki, ale także dla miłośników po prostu dobrej muzyki.

Koncert A Symphonic Tribute to Metallica by ORION odbędzie się w niedzielę 12 listopada 2023 roku w hali Indigo at The O2 w Londynie (205 Peninsula Square, London SE10 0ES, Wielka Brytania) o godzinie 19:00.

Bilety można kupić pod tym linkiem: https://www.theo2.co.uk/events/detail/metallica-symphonic

Wygraj bilety na wyjątkowy koncert

Redakcja „Polish Express” dysponuje 3 pojedynczymi wejściówki na koncert A Symphonic Tribute to Metallica by ORION. Są one przeznaczona dla naszych czytelników. Jak je zdobyć? Wystarczy wziąć udział w naszym konkursie i odpowiedzieć na poniższe pytanie:

Jakie zwierzę znalazło się na okładce albumu bez tytułu zespołu Metallica?

Odpowiedzi prosimy przysyłać do dnia 31 października 2023 na adres: [email protected]



The Orion Orchestra to zespół instrumentalny, który został stworzony specjalny na potrzeby projektu A Symphonic Tribute to Metallica. W jego skład wchodzą muzycy, których łączy miłość do rocka i wielki talent symfoniczny.

Zespół Orion od 20 lat wykonuje na scenie utwory Metalliki. Jego frontman Tobias Regner wygrał niemiecką wersję znanego programu „Idol” ( „Deutschland sucht den Superstar”).