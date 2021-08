Świeże artykuły spożywcze – w którym supermarkecie w UK opłaca się je kupować online, a w którym nie?

Zobacz, co ustalili eksperci Which?

Fot. Getty

Eksperci Which? przeprowadzili badanie świeżości produktów kupowanych w supermarketach online. Które sklep wypadł pod tym względem najlepiej, a który najgorzej?

Eksperci Which? zbadali jakość i trwałość świeżych produktów spożywczych kupowanych w brytyjskich supermarketach. W tym celu Which? posłużył się zespołem 12 podstawionych kupujących, którzy łącznie nabyli online ponad 1000 artykułów spożywczych w sześciu głównych sieciach supermarketów. Każda osoba zakupiła w każdej z sieci po 16 łatwo psujących się artykułów spożywczych. Następnie Which? zsumował liczbę pełnych godzin, które pozostały na spożycie produktu od momentu otrzymania dostawy do północy w dniu przydatności każdego z nich. I tak oto eksperci obliczyli, które supermarkety oferują online produkty i najdłuższej trwałości.

Tesco najlepszym supermarketem na zakupy online

Badanie Which? pokazało, że supermarketem, w którym najbardziej opłaca się kupować łatwo psujące się artykuły spożywcze online, jest TESCO. Średni czas spożycia świeżych produktów spożywczych kupionych w Tesco przez internet wyniósł 11 dni. Za Tesco uplasowała się Asda, której produkty kupione online mają średnio 10,5 dnia terminu ważności. Niewiele dalej znalazł się także supermarket online Ocado – z 10,4 dniami. Natomiast na zupełnym końcu uplasował się supermarket Waitrose, którego produkty kupione w sieci zachowują świeżość jedynie przez 8,6 dnia. Waitrose ma zatem jeszcze w tym względzie wiele do zrobienia, po tym, jak rok temu uruchomił samodzielnie możliwość robienia zakupów online i jak zakończył partnerstwo z Ocado.