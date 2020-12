Święty Mikołaj szkodzi środowisku? Brytyjski naukowiec wyliczył ile jego sanie emitują CO2 do atmosfery

Czy sanie Mikołaja to pojazd ekologiczny?

Jaki dystans Święty Mikołaj musi pokonać, aby dotrzeć do wszystkich dzieci w UK?

Profesor Phil Garnsworthy Szkoły Nauk Biologicznych na University of Nottingham podjął się dość nietypowego badania. Wyliczył ile szkodliwego metanu do atmosfery wydzielają renifery z zaprzęgu Świętego Mikołaja w Wigilię Bożego Narodzenia.

Brytyjski naukowiec w obliczu zbliżających się świąt postanowił obliczyć ile szkodliwego metanu wytworzonego przez zwierzęta ciągnące zaprzęg Mikołaja przedostanie się do ziemskiej atmosfery. W swoich "badaniach" brał jedynie pod uwagę jedynie Wielką Brytanię Profesor Garnsworthy z University of Nottingham najpierw wyliczył jaką odległość, jaką Mikołaj musi pokonać, aby dotrzeć do wszystkich (grzecznych!) dzieci mieszkających na Wyspie. Oszacował, że Mikołaj pokonuje imponujące odległość 260 000 mil - lub 419 000 kilometrów - dostarczając prezenty w najbardziej ruchliwą noc w swoim roku.

Jak czytamy na łamach "The Sun", gdzie Garnsworthy opublikował wyniki swoich badań, po przeanalizowaniu diety przeciętnego renifera wraz z zawartością energii i gęstością metanu ustalił, że emisje dla każdego renifera wyniosą 0,207 g / km. Trzeba zaznaczyć, że metan jest gazem aż 28-krotnie silniej powiększającym efekt cieplarniany, niż dwutlenek węgla.

Mamy więc do czynienia z emisją 5,8 g CO2 na "przeleciany" kilometr. Flota Świętego Mikołaja składa się z dziewięciu reniferów będzie emitować łącznie 52 g ekwiwalentu CO2 do atmosfery. W sumie pokonując 419 000 kilometrów zaprzęg Mikołaj pozostawi ślad węglowy wynoszący 21,8 ton CO2.

Dużo? Warto umieścić tę liczbę w odpowiednim kontekście. Sanie, abstrahując nieco od olbrzymiej ilości "przelecianych" kilometrów, mają nieco wyższą emisję, niż przeciętny samochód będący hybrydą typu plug-in (44 g / km CO2), ale już znacznie mniejszą, niż "dostawczak" spalający benzynę lub olej napędowy (158,4 g / km). W UK sanie Mikołaja zostały sklasyfikowane jako pojazd niskoemisyjny.

Aha, warto dodać jeszcze jedną rzecz! Jeśli brytyjski skarb państwa miałby opodatkować pojazd Świętego Mikołaja, to roczny podatek określany na podstawie emisji CO2 w jego przypadku wyniósłby jedynie 15 funtów. Całkiem nieźle!

