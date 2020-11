Święta „nie będą normalne w tym roku” mimo zakończenia lockdownu. Rząd jednak chce wydłużyć godziny otwarcia pubów i restauracji

Rishi Sunak ostrzegł, że mimo przygotowań do zakończenia lockdownu w Anglii, święta na Wyspach wcale „nie będą normalne”, co może być frustrujące dla wielu z nas. Zaznaczył też, że rząd chce zrewidować godziny otwarcia pubów i restauracji po 2 grudnia.

Gdy 2 grudnia lockdown dobiegnie końca, zgodnie z zapowiedzią Downing Street, Anglia wróci do trzystopniowego systemu alertowego, którego regulacje zostaną jednak zaostrzone. Więcej rejonów ma być objętych wyższymi poziomami zagrożenia, aby utrzymać pod kontrolą wskaźnik zachorowań. Ponadto restrykcje w Tier 2 i Tier 3 mają zostać zaostrzone. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jakie regulacje zostaną zmienione. W sprawie planów na święta wypowiedział się także Rishi Sunak.

Święta „nie będą normalne”

Kanclerz skarbu ostrzegł, że mimo zakończenia lockdownu mieszkańcy UK nie spędzą wcale Świąt Bożego Narodzenia w normalny sposób.

- Wydaje mi się, że, chociaż to frustrujące dla nas wszystkich, święta nie będą normalne w tym roku. Jednak podobnie jak premier i wszyscy [w rządzie – przyp. red.] szukamy sposobu na to, aby rodziny mogły spędzić więcej czasu razem w okresie świątecznym. Oczywiście to jest naszym celem, jednak jest to trudny rok dla nas wszystkich i, jak powiedziałem, święta w tym roku nie będą normalne – powiedział Rishi Sunak.

Zmiana godziny zamknięcia pubów i restauracji

Kanclerz potwierdził również, w czasie programu BBC - The Andrew Marr Show, że zmiana godziny zamknięcia pubów i restauracji jest tym, na czym teraz zależy rządowi. Brytyjskie media donoszą, że premier zamierza ujawnić plan, zgodnie z którym puby i restauracje nie byłyby już zamykane o 22:00, ale do tej godziny byłyby przyjmowane ostatnie zamówienia od klientów, a sama godzina otwarcia lokali zostałaby wydłużona do 23:00.