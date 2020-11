Święta Bożego Narodzenia w UK zostaną uratowane? Rząd planuje znieść surowe restrykcje na dokładnie 5 DNI

Fot. Getty

Wszystko wskazuje na to, że Święta Bożego Narodzenia w UK zostaną jednak URATOWANE. Z nieoficjalnych informacji wynika bowiem, że rząd Borisa Johnsona przychyla się do złagodzenia surowych restrykcji, w tym do zniesienia na 5 dni zakazu spotkań w pomieszczeniach zamkniętych dla osób pochodzących z różnych gospodarstw domowych.

Tegoroczna Wigilia wypada w czwartek, pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia - w piątek i sobotę, a świąteczny Bank Holiday - w poniedziałek 28 grudnia. I właśnie na te pięć dni rząd Borisa Johnsona planuje znieść najsurowsze restrykcje w zakresie walki z pandemią koronawirusa. Najsurowsze, czyli te, które dotyczą zakazu spotykania się w pomieszczeniach zamkniętych z osobami pochodzącymi z różnych gospodarstw domowych. I choć plany rządu odnośnie „uratowania Świąt” nie są jeszcze oficjalne, to jak wiemy przecieki, do których docierają brytyjskie media, okazują się zazwyczaj prawdziwe (trzeba jednak nadmienić, że z informacji zebranych przez dziennik „Daily Express” i „The Sun” rząd ma rozważać zdjęcie zakazu tylko na trzy, a nie na pięć dni).

Święta Bożego Narodzenia zależą od efektów drugiego lockdownu

Oficjalnie brytyjscy decydenci wciąż przyznają, że możliwość zorganizowania rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia zależy przede wszystkim od efektów wprowadzonego 2 tygodnie temu lockdownu. - Chciałbym mieć moją mamę i tatę blisko siebie [w tym czasie], ale jest za wcześnie, aby wyciągać w tej sprawie wnioski. Do punktu zbliżonego do normalności będziemy w stanie dotrzeć tylko wtedy, gdy uda nam się opanować infekcję – zaznaczył chociażby sekretarz ds. biznesu Alok Sharma na antenie BBC. Z kolei rzecznik rządu powiedział na łamach „The Sun”: - Przyglądamy się sposobom, które pozwoliłyby ludziom spędzić czas świąteczny w gronie bliskiej rodziny na koniec tego jakże niewiarygodnie trudnego roku.

Jednak na oficjalną decyzję w sprawie organizacji Świąt Bożego Narodzenia będziemy prawdopodobnie musieli poczekać w UK do pierwszego tygodnia grudnia i zakończenia drugiego lockdownu (obowiązuje do 2 grudnia).