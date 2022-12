Święta Bożego Narodzenia 2022: Zobacz w jakich godzinach będą otwarte sklepy Tesco, Morrisons, Aldi, Co-op, M&S, Lidl i Sainsbury's

Święta Bożego Narodzenia już tuż tuż. Tym, którzy nie zdążyli jeszcze zrobić wszystkich zakupów i część z nich odłożyli na ostatnią chwilę przypominamy, w jakich godzinach w następnych dniach otwarte będą sklepy największych sieci supermarketów.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia supermarkety na dłużej zamkną podwoje, żeby dać odpocząć swoim pracownikom. Ci z Was zatem, którzy jeszcze nie zrobili zakupów, powinni dokładnie rozplanować wyjście do sklepu, ponieważ różne sieci będą otwarte w najbliższych dniach w różnych godzinach. Zobaczcie, gdzie i kiedy będzie można zrobić zakupy w sklepach Tesco, Morrisons, Aldi, Co-op, M&S, Lidl i Sainsbury's (należy jednak mieć na uwadze, że poszczególne godziny otwarcia mogą się nieznacznie różnić w zależności od oddziału).





Godziny otwarcia sklepów Tesco

Sklepy Tesco będą zamknięte w Boże Narodzenie i drugi dzień Bożego Narodzenia, a 23 grudnia i w Wigilię 24 grudnia będą otwarte przez całą dobę.

Godziny otwarcia sklepów Morrisons

Piątek, 23 grudnia: od 6:00 do północy

Wigilia, 24 grudnia: od 6:00 do 18:00

Boże Narodzenie, 25 grudnia: ZAMKNIĘTE

Boxing Day, 26 grudnia: od 9:00 do 18:00

Wtorek, 27 grudnia: od 7:00 do 22:00

Środa, 28 grudnia: od 7:00 do 22:00

Czwartek, 29 grudnia: od 7:00 do 22:00

Piątek, 30 grudnia: od 7:00 do 22:00

Sylwester, 31 grudnia: od 7:00 do 18:00

Nowy Rok, 1 stycznia: od 10:00 do 16:00

Godziny otwarcia sklepów Waitrose

Sklepy Waitrose będą otwarte w Wigilię 24 grudnia od 7:00 do 18:00, ale będą zamknięte w Boże Narodzenie i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 25-26 grudnia. Otwarte będą jednak przez 24 godziny na dobę w Boże Narodzenie i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia stacje obsługi autostrad Welcome Break i podjazdy Shell, które dysponują koncesjami Waitrose.

Godziny otwarcia sklepów Aldi

Piątek, 23 grudnia: od 7:00 do 22:00

Wigilia, 24 grudnia: od 7:00 do 18:00

Boże Narodzenie, 25 grudnia: ZAMKNIĘTE

Boxing Day, 26 grudnia: ZAMKNIĘTE

Wtorek, 27 grudnia: od 8:00 do 20:00

Środa, 28 grudnia: od 8:00 do 20:00

Czwartek, 29 grudnia: od 8:00 do 20:00

Piątek, 30 grudnia: od 8:00 do 20:00

Sylwester, 31 grudnia: od 8:00 do 18:00

Nowy Rok, 1 stycznia: NIECZYNNE

Godziny otwarcia sklepów Co-op

Piątek, 23 grudnia: od 7:00 do 23:00

Wigilia, 24 grudnia: od 7:00 do 21:00

Boże Narodzenie, 25 grudnia: ZAMKNIĘTE

Boxing Day, 26 grudnia: od 8:00 do 20:00

Wtorek, 27 grudnia: od 7:00 do 23:00

Środa, 28 grudnia: od 7:00 do 23:00

Czwartek, 29 grudnia: od 7:00 do 23:00

Piątek, 30 grudnia: od 7:00 do 23:00

Sylwester, 31 grudnia: od 8:00 do 21:00

Nowy Rok, 1 stycznia: od 8:00 do 20:00

Godziny otwarcia sklepów M&S

Piątek, 23 grudnia: od 6:00 do 23:00

Wigilia, 24 grudnia: od 6:00 do 19:00

Boże Narodzenie, 25 grudnia: ZAMKNIĘTE

Boxing Day, 26 grudnia: ZAMKNIĘTE

Wtorek, 27 grudnia: od 9:00 do 20:00

Środa, 28 grudnia: od 9:00 do 20:00

Czwartek, 29 grudnia: od 8:00 do 22:00

Piątek, 30 grudnia: od 8:00 do 22:00

Sylwester, 31 grudnia: od 8:00 do 20:00

Nowy Rok, 1 stycznia: od 10:00 do 18:00

Poniedziałek, 2 stycznia: od południa do 18:00

Wtorek 3 stycznia: od 9:00 do 20:00

Środa 4 stycznia: od 8:00 do 22:00

Godziny otwarcia sklepów Asda

Piątek, 23 grudnia: od 6:00 do 23:00

Wigilia, 24 grudnia: od 6:00 do 19:00

Boże Narodzenie, 25 grudnia: ZAMKNIĘTE

Boxing Day, 26 grudnia: od 10:00 do 16:00

Wtorek, 27 grudnia: od 8:00 do 20:00

Środa, 28 grudnia: od 8:00 do 20:00

Czwartek, 29 grudnia: od 7:00 do 22:00

Piątek, 30 grudnia: od 7:00 do 22:00

Sylwester, 31 grudnia: od 7:00 do 19:00

Nowy Rok, 1 stycznia: od 10:00 do 17:00

Poniedziałek, 2 stycznia: od 10:00 do 16:00

Wtorek, 3 stycznia: od 8:00 do 20:00

Środa, 4 stycznia: od 7:00 do 22:00

Godziny otwarcia sklepów Lidl

Piątek, 23 grudnia: od 7:00 do 23:00

Wigilia, 24 grudnia: od 7:00 do 19:00

Boże Narodzenie, 25 grudnia: ZAMKNIĘTE

Boxing Day, 26 grudnia: od 10:00 do 16:00

Wtorek, 27 grudnia: od 8:00 do 22:00

Środa, 28 grudnia: od 8:00 do 22:00

Czwartek, 29 grudnia: od 8:00 do 22:00

Piątek, 30 grudnia: od 8:00 do 22:00

Sylwester 31 grudnia: od 8:00 do 20:00

Nowy Rok, 1 stycznia: od 10:00 do 19:00

Poniedziałek, 2 stycznia: od 10:00 do 16:00

Wtorek, 3 stycznia: od 8:00 do 20:00



Godziny otwarcia sklepów Sainsbury’s

Sklepy Sainsbury's będą otwarte od 6:00 do 19:00 w Wigilię, ale zamknięte w Boże Narodzenie i drugi dzień Świąt.

