Święta bez zakupowego szaleństwa? Boże Narodzenie 2021 w UK ma być bardzo skromne!

Na Wyspach świąteczny czas to nie tylko okres odpoczynku i spotkań z bliskimi, ale także czas prawdziwego zakupowego amoku! Boże Narodzenie to dla Brytyjczyków moment, w którym nie żałują pieniędzy na wydatki! Czy tak samo będzie w roku 2021?

Tradycyjnie, sezon bożonarodzeniowy w UK, to czas robienia wielkich zakupów, to czas wielkich promocji i masowych wyprzedaży w czasie Boxing Day. To wreszcie czas, w którym obroty w sklepach, zarówno tych tradycyjnych, jak i internetowych, osiągają rekordowe poziomy. Czy w roku 2021 roku będzie inaczej? Według analiz Institute for Fiscal Studies wszystko na to wskazuje! Obecna sytuacja ekonomiczna skłania brytyjskie gospodarstwa domowe raczej do chomikowania swoich oszczędności, niż do wydawania ostatnich pieniędzy na prezenty, przyjemności czy świąteczne imprezy. Według IFS długo wyczekiwany szał świątecznych wydatków raczej się nie zmaterializuje w tym roku, mimo że konsumenci na Wyspach dysponują środkami sięgającymi około 150 miliardów funtów.

Czy obędzie się w tym roku bez zakupowego szaleństwa w UK na święta?

Badania wskazują, że konsumenci na Wyspach są skłonni zacisnąć pasa w trakcie nadchodzącego "christmas season" i poczekać na bardziej optymistyczne perspektywy gospodarcze. Ankieta, która stanowiła część raportu, wykazała, że gdyby Brytyjczycy otrzymali dodatkowe 500 funtów, to z tej sumy w przeciągu najbliższych trzech miesięcy wydaliby jedynie 55 funtów, a resztę "schowaliby do skarpety", mówiąc kolokwialnie. W oczekiwaniu na tzw. lepsze czasy...

Co ciekawe, jak wynika z analiz IFS bogatsze gospodarstwa domowe częściej niż biedniejsze zgłaszały, że wykorzystują wszelkie dodatkowe środki, aby zwiększyć swoje oszczędności.

Badania nie pozostawiają wątpliwości

Ten oszczędnościowy trend potwierdzają również inne źrodła. Według najnowszych danych Banku Anglii, oszczędności depozytowe wzrosły we wrześniu 2021, podobnie jak salda kart kredytowych, co wskazuje, że lepiej sytuowane gospodarstwa domowe w UK wolały unikać wydatków. W tym miesiącu gospodarstwa domowe w UK zdeponowały dodatkowe 9,4 miliarda funtów w bankach, w porównaniu ze średnią 8,9 miliarda funtów między kwietniem a sierpniem.

Jak na te deklaracje zareaguje gospodarka w UK? Co na to rynek, co na to sklepy i firmy, które w sezonie świątecznym liczą na rekordowe zyski? Robią wszystko, aby przekonać mieszkańców UK do robienia zakupów! Jak? Inwazją świątecznego marketingu! Liczba świątecznych reklam w mediach społecznościowych, telewizji, gazetach i czasopismach wzrosła do gigantycznychh poziomów. Jak podaje "The Guardian" sieć telewizyjna ITV oczekuje rekordowych wpływów pod względem przychodów z reklam w swojej 66-letniej historii.