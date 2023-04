Święcenie pokarmów w Londynie na Wielkanoc 2023 - lista kościołów i parafii

Gdzie Polacy mieszkający w Londynie mogą iść poświęcić koszyczek na Wielkanoc w 2023 roku? Na łamach „Polish Express” prezentujemy zestawienie polskich kościołów rzymskokatolickich w brytyjskiej stolicy, w których w Wielką Sobotę odbywa się tradycyjna święconka.

Wielka Sobota w Kościele rzymskokatolickim jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Rano w niektórych kościołach odprawia się liturgię Ciemnej Jutrzni. Katolicy adorują Najświętszy Sakrament w przygotowanej do tego celu kaplicy zwanej Grobem Pańskim. Tradycyjnie przy Grobie Pańskim czuwają ministranci, harcerze, a niekiedy również strażacy. Właśnie wtedy, w przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia, który poprzedza Zmartwychwstanie Pańskie w niedzielę, wierni udają się do kościoła, aby poświęcić pokarmy.







Gdzie udać się ze święconką w Londynie?

Tradycyjnie święconkę tworzą jaja (symbol nowego życia) w postaci kolorowych pisanek, baranek (dawniej formowany z masła lub ciasta) cukrowy i z chorągiewką z napisem Alleluja lub z czekolady, symbolizujący zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, sól kuchenna, chleb, wędliny, chrzan, miód, pieprz i babka wielkanocna.

Polacy mieszkający w Londynie mogą udać się poświęcić pokarmy do jednego ze stołecznych kościołów.

Tradycyjne święcenie pokarmów w brytyjskiej stolicy

Oto zestawienie, które przygotowaliśmy na podstawie informacji, które znaleźliśmy na oficjalnych stronach internetowych polskich parafii w brytyjskiej stolicy:

Parafia Pod Wezwaniem NMP Matki Kościoła na Ealingu w Londynie

Polish Roman Catholic Church

2 Windsor Road

Ealing

London W5 5PD

United Kingdom

W godzinach 09:00 - 18:00 święcenie pokarmów w Windsor Hall

LINK: http://parafiaealing.co.uk/

Polska Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Londynie

Kościół św. Franciszka z Asyżu

Fleetwood/Cullingworth Rd.

London, NW10 1NR

United Kingdom

Kaplica Matki Bożej Miłosierdzia

182 Walm Lane

Londyn NW2 3AX

United Kingdom

W kościele 10:00 -16:00 Święcenie Pokarmów na stół Wielkanocny (co pół godziny)

W kaplicy 13:00 i 13:30 Święcenie Pokarmów na stół Wielkanocny

LINK: https://www.polishjesuits.co.uk/

Parafii Chrystusa Króla w Londynie Balham

232/234 Balham High Road,

SW17 7AW

LONDON

United Kingdom

09.30-15.00 poświęcenie pokarmów Wielkanocnych każde półgodziny.

LINK: https://www.parafia-balham.co.uk/

Parafia pw. Świętego Wojciecha

Lokalna Polska Misja Katolicka

pw. Św. Wojciecha

Kościół pw. Św. Kutberta

50 Philbeach Gardens,

London

SW5 9EB United Kingdom

Święcenie pokarmów:

Kościół parafialny - Kensington (Earls Court) - od 9.00 do 13.30

Kościół filialny - Hendon - od 9.00 do 15.00

LINK: https://www.parafia-kensington.uk/

Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Londynie

święcenie pokarmów w sali pod kościołem od 10 do 12 co piętnaście minut oraz od 14 do 16 co piętnaście minut, a także o godzinach: 12:30, 13:00, 13:30

2 Devonia Road, Islington

(stacja metra Angel)

N1 8JJ London, UK

LINK: https://www.devonia.org/

Parafia Pw. św. Andrzeja Boboli

brak informacji na oficjalnej stronie

St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road

Hammersmith

London W12 9JF

United Kingdom

LINK: https://bobola.church/pl/

Kościół św. Filipa Apostoła (St. Philips the Apostle Church)

Gravel Hill, N3 3RJ London, Londyn

- godz. 10.00 – 14.00 święcenie pokarmów – FINCHLEY

- godz. 14.30 – 15.30 święcenie pokarmów – WHETSTONE

LINK: http://www.finchleyparish.co.uk/

Polish Roman Catholic Church of St John the Evangelist

St John’s Avenue,

Putney, London SW15

od 10 do 15 o pełnych godzinach

LINK: http://parafiaputney.co.uk/

Parafia Jezusa Miłosiernego

Lokalna Polska Misja Katolicka w Croydon

6-8 Oliver Grove

South Norwood

London, SE25 6EJ

0208 6538701

Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny od 10.00 do 14.00 co pół godziny. Parking w czasie poświęcenia pokarmów będzie zamknięty.

LINK: https://www.parafia-croydon.co.uk/

Rzymskokatolicka Parafia Świętej Rodziny

71 John Gooch Drive

Enfield EN2 8HG

Holtwhites Hill

Od 10:00 do 13:00 co pół godziny

LINK: https://www.parafiaenfield.org/

