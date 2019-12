Świąteczne TORNADO uderzyło w rejon południowo-wschodniej Anglii! Najbliższe godziny także nie przyniosą poprawy pogody w UK [WIDEO]

Fala morderczych upałów i iście tropikalnych temperatur zbliża się do Wielkiej Brytanii. Synoptycy przewidują, że potrwa aż do września.

Met Office ostrzega mieszkańców Wysp przed gwałtownym spadkiem temperatur, za sprawą którego może gość do chaosu komunikacyjnego na oblodzonych drogach. Oprócz opadów śniegu i deszczu dotkliwie odczujemy...

Jaka będzie pogoda w poniedziałkowy Bank Holiday?

Już w poniedziałek czeka nas kolejny długi weekend w Wielkiej Brytanii. Jeśli zaplanowaliście wypad za miasto lub grilla, to z pewnością zainteresuje was też, jaka czeka was pogoda.