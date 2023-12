Kryzys w UK Świąteczne scamy w UK mogą sprawić, że kupujący stracą prawie 100 milinów funtów

Przewiduje się, że w tegoroczne święta Bożego Narodzenia tysiące osób padnie ofiarami scamów i sumarycznie stracą prawie 100 milionów funtów

Organizacja handlowa UK Finance wraz z Trading Standards apelują do wszystkich kupujących, aby w okresie świątecznym zachować czujność podczas robienia zakupów. Jak wynika z ustaleń agencji GCHQ w tym roku obok „zwykłych” oszustw i scamów, oszuści wykorzystują narzędzia oparte na AI. Dzięki sztucznej inteligencji mogą tworzyć bardziej przekonujące maile, sms`y, reklamy i strony internetowe, z których korzystają, aby oszukać konsumentów i wyłudzić od nich pieniądze.

Ben Donaldson, dyrektor zarządzający ds. przestępczości gospodarczej w UK Finance, zwracał uwagę, że scamerzy z cyniczną premedytacją i bez skrupułów wykorzystują okres świąteczny. – Oni zrobią wszystko, aby ukraść pieniądze i zrujnować twoje święta — komentował bez ogródek, jak cytujemy za serwisem informacyjnym BBC. Donaldson powiedział, że w grudniu 2023 w wyniku różnego rodzaju scamów może zostać skradzionych nawet 100 milionów funtów.

Jak nie dać się złapać na scam? Jak uniknąć oszustwa? UK Finance i Trading Standards wyróżniło trzy główne metody stosowane przez scamiarzy i wyjaśniło, jak można się uch ustrzec.

Kupno nieistniejącego przedmiotu (purchase scam)

To sytuacja, w której kupujący zostaje zachęcony lub namówiony do nabycia całkowicie nieistniejącego towaru. Jak uniknąć takiego scamu? Zachować szczególną ostrożność na platformach, które umożliwiają zakupy u „osób fizycznych” (to np. Marketplace Facebooka).

Uważaj na produkty sprzedawane po cenach zbyt dobrych, aby mogły być prawdziwe, szczególnie w mediach społecznościowych. Uważaj także na fałszywe strony internetowe, które wyglądają, jak witryny przywodząca na myśl znaną markę lub wprost podszywająca się pod nią.

Przed skorzystanie z „okazji” warto wziąć głęboki wdech i poświęć dosłownie kilka minut na wyszukanie podstawowych danych o danym sklepie, danym produkcie, przeczytanie dostępnych opinii, generalne „wyguglanie” tematu. Kupuj na chłodno i na spokojnie.

Fałszywe wiadomości dotyczące dostawy (fake delivery text messages)

Wiadomości tekstowe z prośbą o opłatę za doręczenie przesyłki lub dopłatę niewielkiej kwoty kurierowi często stanowią część szerszego oszustwa. Jeśli klikniesz w podany link, chcą dopłacić odpowiednią kwotę, to możesz otrzymać telefon od osoby podającej się za pracownika twojego banku, oferującej pomoc w zabezpieczeniu środków.

To oszustwo i ma służyć temu, abyś przelał środki na „bezpieczne konto”, które w rzeczywistości jest prowadzone przez przestępcę. Twój bank nigdy nie poprosi cię o przeniesienie pieniędzy na bezpieczne konto. Jeśli dostaniesz takiego smsa lub wiadomość w innej formie, zignoruj ją, oznacz jak spam, usuń i zablokuj numer/użytkownika.

Pamiętaj, żaden kurier ani sprzedawca nie będzie prosił Cię o przesłanie niewielkie kwoty. Nie klikaj w linki, które dostaniesz w smsie, nie wykonuj w takiej sytuacji żaden przelewów ani nie loguj się do bankowości elektronicznej.

Oszustwo związane z dodatkową opłatą (advanced fee fraud):

Ma to miejsce wtedy, gdy oszuści próbują nakłonić cię do uiszczenia jakiejś prowizji lub depozytu w celu uzyskania wniosku o pożyczkę, lub zabezpieczenia nowej posady. To oczywiste oszustwo, ale jak go uniknąć? Generalnie, na poczet zatrudnienia w nowej firmy nikt nigdy nie będzie prosił o zabezpieczenie „depozytu”.

Wszelakie szemrane propozycje atrakcyjnych pożyczek również należy ignorować. Ważne jest, aby sprawdzić, czy osoba rekrutująca lub firma pożyczkowa, z którą rozmawiasz, jest autentyczna. Tutaj warto zrobić research, sprawdzić recenzje i opinie.