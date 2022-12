Świąteczne reklama Allegro wzrusza do łez - zobacz „Listy do Mikołaja” [wideo]

28 listopada 2022 w sieci zadebiutowała świąteczna reklama Allegra „Listy do Mikołaja". „Zobacz wokół siebie to, co najważniejsze. Twój mały gest może okazać się dla drugiej osoby wielkim prezentem” - tak prezentuje się jej krótki opis.

W Wielkiej Brytanii świąteczna reklama sieci sklepów John Lewis na stale wpisała się w krajobraz Bożego Narodzenia. Rokrocznie emitowane są jej nowe wersje i niemal za każdym razem wzruszają one widzów do łez. W ślady brytyjskiej marki idzie Allegro, które już od kilku ładnych lat uprawia świąteczny marketing w podobnym stylu. W tym roku nie było inaczej i krótki, trwający zaledwie półtorej minuty filmik podbija serca i wyciska łzy milionom Polaków, ale nie tylko!

Świąteczna reklama Allegro w 2022

„W mijającym roku Polacy udowodnili, jak wielkie mają serca. Najnowszy film Allegro powstał, aby podziękować tym, którzy nie pozostali obojętni na potrzeby innych. Ma też zachęcić, by również przy okazji nadchodzących świąt dzielić się życzliwością z osobami wokół nas” - czytamy na oficjalnej stronie najpopularniejszego serwisu aukcyjnego w Polsce.

Zobaczcie „Listy do Mikołaja”:

„Dzięki opowiedzianej w kampanii historii uświadamiamy sobie, że czas kojarzony przez wielu z miłością i radością, dla innych może być trudny i wymagający. Dlatego warto rozejrzeć się wokół i dostrzec osoby, dla których nasz drobny gest może okazać się wielkim prezentem. Mamy nadzieję, że udało nam się pokazać, jak wielką moc ma taka życzliwość i jak ogromną radość może sprawić obdarowywanie innych” — komentowała w oficjalnym komunikacie Karolina Sytnyk, Senior Brand Management Specialist z Allegro.

Przypomnijmy, prawdopodobnie największym reklamowym hitem Allegro była reklama z 2016 roku, w której dziadek uczy się angielskiego, aby móc porozmawiać ze swoim wnuczkiem. Oryginalny pomysł, świetnie wykonanie i doskonała realizacja sprawiły, że reklama Allegro spodobała się na Wyspach (i nie tylko!). Pisały o niej liczące się brytyjskie media, które podkreślały liczne walory polskiej produkcji.

„Nasz drobny gest może okazać się wielkim prezentem”

Kampania świąteczna Allegro w 2022 roku powstała przy wsparciu szeregu partnerów: za kreację kampanii odpowiada agencja Ogilvy, za produkcję filmów MOON Films, a ich postprodukcję — studio Televisor. Montaż dźwięku zrealizowało studio Juice. Za zakup mediów odpowiedzialny był dom mediowy Starcom.

Dla porównania przypomnijmy również świąteczną reklamę Johna Lewisa:

Allegro czy John Lewis — kto robi lepsze reklamy świąteczne?

Po raz pierwszy świąteczna reklama Johna Lewisa została wyemitowana w 2007 roku. Niemal z miejsca te produkcje zdobyły sobie miejsce w sercach Brytyjczyków i stały się jednym z symboli zapowiadających nadejście świąt Bożego Narodzenia na Wyspie i wyznaczających początek „christmas season”. Krótkie, poruszające filmiki stały się integralną częścią brytyjskiej kultury popularnej i trudno sobie bez nich wyobrazić święta na Wyspach. Do najbardziej udanych zaliczają się „The Bear and the Hare” oraz „Monty's Christmas and Man on the Moon”. Czy reklama z 2022 roku do nich dołączy?

W tym roku reklama nosi tytuł „The Beginner”. Muzycznym tłem jest cover piosenki Blink-182 zatytułowanej „All The Small Things” w wykonaniu Mike'a Geiera. To piosenkarz, aktor i artysta estradowy mieszkający w Atlancie w stanie Georgia. Brał udział w 12. sezonie reality show „America’s Got Talent”. Rolę ojca w reklamie gra John Paul Hurley („BBC The Reckoning”), a rolę Ellie — wschodząca gwiazda Brooke Hart. Telewizyjna premiera „The Beginner” będzie miała miejsce w czasie jednego z bloków reklamowych reality show „I’m A Celebrity…Get Me Out of Here!”

Który krótki filmik jest bardziej poruszający?

Reklama została stworzona we współpracy z agencją adam&eveDDB z udziałem partnerskich organizacji charytatywnych Action for Children i Who Cares? John Lewis odmówił ujawnienia budżetu. Reklama jest prawie całkowicie pozbawiony lokowania jakiegokolwiek produktu, z wyjątkiem dwóch krótkich przebłysków, w którym pojawia się Lewis Bear.

„Mamy szczęście, że mamy w naszej reklamie świątecznej naprawdę wyjątkową platformę, która wywołuje ogólnokrajową dyskusję” - komentowała dyrektor ds. klientów John Lewis, Claire Pointon.

