Świąteczne przemówienie królowej: „Tym czego każdy z nas pragnie na to Boże Narodzenie, jest zwyczajny uścisk” [WIDEO]

Fot. Getty

Tradycyjnie z okazji Bożego Narodzenia królowa Elżbieta II wygłosiła przemówienie do mieszkańców Zjednoczonego Królestwa. Królowa przypomniała o sile, jaką w trudnych czasach daje nadzieja i zapewniła, że każdy, kto w te święta czuje się samotny, ma miejsce w jej „myślach i modlitwach”.

Tegoroczne przemówienie bożonarodzeniowe królowej Elżbiety II przepełnione było atmosferą współczucia. Jednak oprócz wyrażenia solidarności i duchowego wsparcia osobom w różny sposób dotkniętym pandemią, królowa starała się rónież podkreślić, że rzeczą, która może nam pomóc przejść przez te trudne czasy jest nadzieja.

Świąteczne przemówienie królowej Elżbiety II

94-letnia królowa Elżbieta II wygłosiła orędzie bożonarodzeniowe 25 grudnia 2020 roku o godzinie 15:00 czasu londyńskiego. Przemówienie zostało nagrane w zamku Windsor w Green Room. W posiadłości Windsor Elżbieta II spędza tegoroczne święta razem ze swoim mężem Filipem, księciem Edyngurga.

W swoim przemówieniu monarchini podkreśliła, że pozostaje w duchowej łączności z każdym, kto w jakikolwiek sposób ucierpiał z powodu pandemii - czy to przez cierpienie lub utratę bliskich, czy to z powodu braku możliwości spotkania z rodziną i przyjaciółmi na święta. Królowa zapewniła, że każdy, kto czuje się w te święta samotny, znajduje miejsce w jej „myślach i modlitwach”: „Tym czego każdy z nas pragnie na to Boże Narodzenie, jest zwykły uścisk lub podanie dłoni” - mówiła królowa.

Świąteczne przemówienie królowej Elżbiety II. ZOBACZ WIDEO:

Elżbieta II podkreśliła również, jak wielką rolę w pandemicznej udręce powinna i może mieć nadzieja na lepsze jutro. Odwołując się do bożonarodzeniowej metafory przejścia z ciemności do światła królowa mówiła: „Nawet w najciemniejsze noce wciąż jest nadzieja na nowy świt”.

Podczas świątecznego przemówienia Elżbieta II doceniła także prospołeczne działania podejmowane przez wiele osób i instytucji w czasie pandemii - zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w całej Wspólnocie Narodów.