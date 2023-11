Styl życia Jak działają świąteczne programy oszczędnościowe w brytyjskich sieciach handlowych?

Sieci handlowe w UK z okazji świąt Bożego Narodzenia oferują specjalne programy zniżkowe. Jak działają? Czy w ogóle się opłacają? Sprawdźmy!

Po raz kolejny Wielka Brytania będzie obchodziła Boże Narodzenie w czasie kryzysu kosztów utrzymania. Z pewnością wiele osób z pewnym niepokojem szykuje się do świątecznych zakupów. W związku z obecną sytuacją brytyjskie sieci handlowe szykują specjalne programy oszczędnościowe dla swoich klientów. Czy jednak dzięki nim rzeczywiście da się zaoszczędzić w ramach grudniowych zakupów? Sprawdźmy!

Gdzie można liczyć na świąteczne programy oszczędnościowe?

Przeczytaj też:

10 zmian finansowych, które wchodzą w listopadzie 2023 Breaking News

TESCO:

Tesco oferuje swoim członkom możliwość zostania Clubcard Christmas Saver. Program umożliwia zbieranie punktów Clubcard przez cały rok, z możliwością uzyskania dodatkowych 12 GBP. Można również zyskać bonus w postaci vouchera, który możesz wydać na Święta Bożego Narodzenia.

Premie wynoszą do 6% i są obliczane w następujący sposób:

Bonus 1,50 GBP, jeśli zaoszczędziłeś od 25 GBP do 49,50 GBP

Bonus w wysokości 3 GBP, jeśli zaoszczędziłeś od 50 GBP do 99,50 GBP

Bonus w wysokości 6 GBP, jeśli zaoszczędziłeś od 100 GBP do 199,50 GBP

Bonus 12 GBP, jeśli zaoszczędziłeś od 200 do 360 GBP

SAINSBURY`S

Program Christmas Club prowadzony przez Sainsbury’s polega na doładowaniu fizycznej karty. O kartę możesz ubiegać się w sklepie stacjonarnym i oszczędzać robiąc zakupy w sklepach stacjonarnych, online i w sklepach Argos przez cały rok. Pod koniec listopada otrzymasz także premię pieniężną.

Niestety, aby otrzymać bonus, trzeba było doładować swoją kartę do godziny 23:59 1 listopada. Maksymalna kwota bonus sięga 25 GBP.

Przeczytaj też:

Niefortunna wpadka prezydenta Czech – wszystko nagrały kamery [wideo] Breaking News

Na jakie oszczędności można liczyć?

ASDA

Asda Christmas Savings polega również na doładowaniu fizycznej karty. Premię otrzymujesz na podstawie tego, ile środków na niej pozostało. Ostatecznym terminem jest godzina 17:00 12 listopada, a premia pojawi się na karcie następnego dnia, 13 listopada. Premia w ramach świątecznego programu oszczędnościowego Asda wynosi:

1 GBP, jeśli zaoszczędzisz od 30 GBP do 79 GBP

3 GBP, jeśli zaoszczędzisz od 80 GBP do 129 GBP

6 GBP, jeśli zaoszczędzisz od 130 GBP do 179 GBP

9 GBP, jeśli zaoszczędzisz od 180 GBP do 229 GBP

12 GBP, jeśli zaoszczędzisz od 230 GBP do 279 GBP

15 GBP, jeśli zaoszczędzisz 280 GBP lub więcej

W tym roku Asda wprowadziła także Christmas Saver Cashpot w ramach aplikacji mobilnej Asda Rewards. Klienci będą mogli przelewać oszczędności na konto Christmas Saver Cashpot tyle razy, ile chcą, maksymalnie do łącznej kwoty 300 GBP. W ten sposób będzie można zyskać nawet do 5 funtów.

Premie zostaną wypłacone osobom oszczędzającym w Christmas Saver Cashpot od poniedziałku 20 listopada do piątku 24 listopada. Następnie od 24 listopada możesz zamienić swoją świąteczną gotówkę na kupony Asda. Następnie masz czas do 31 grudnia na wykorzystanie ich.

CO-OP

Program świąteczny Co-Op polega na zbieraniu naklejek. Najpierw trzeba odebrać specjalny album w lokalnym sklepie i wypełnić go, aby otrzymać premię. Każda naklejka kosztuje 1 funta, a zapełnienie całości kosztuje 48 funtów — te pieniądze można potem wykorzystać na zakupy w sklepach tej sieci.

Środki wydane na wypełnienie albumu są odpisywane od twojego rachunku przy zakupach. Dodatkowo, jeśli wykorzystasz je w grudniu, zyskasz dodatkowe 2 funty.

Przeczytaj też:

Zapłaciła 10 000 funtów, żeby wziąć ślub z samą sobą Breaking News

Niestety, niektóre z promocji się już zakończyły!

ICELAND

W ramach Bonus Card nie ma specjalnej oferty świątecznej. Technicznie rzecz biorąc, nie jest to program bożonarodzeniowy. Za każde 20 GBP, które zasilisz swoją kartę bonusową, otrzymasz w zamian 1 GBP. Możesz doładować maksymalnie do 1000 GBP, co oznacza, że największy bonus, jaki możesz otrzymać, to 50 GBP.

Bonus jest wypłacany w ciągu 24 godzin i premie te wygasają automatycznie po 24 miesiącach od ostatniego dnia użycia karty. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich oszczędności, musisz poinformować kasjera, ile chcesz wydać, a kwota ta zostanie pobrana z karty.

MORRISONS

W sklepach tej sieci działa program Christmas Savers. Umożliwia on zakup cyfrowych znaczków przez cały rok, aby potem wykorzystać je w czasie świąt Bożego Narodzenia po wymianie na bony. W tym roku bony Christmas Saver należy wykorzystać w okresie od 6 listopada do 31 grudnia. Wszelkie bony Christmas Savers, które nie zostaną wykorzystane do tego czasu, stracą ważność i nie będą już ważne.

Maksymalny bonus wynosi 6 GBP,. Niestety, podobnie jak w przypadku Sainbury`s ten program już się zakończył.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ryanair ostrzega tych, którzy mają zaplanowane loty na październik

Ostrzeżenie dotyczące wakacji w Hiszpanii. Wydało je Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Władze UK potwierdziły wysokość wzrostu National Living Wage