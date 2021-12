Świąteczne morsowanie w UK. Odważni mieszkańcy Wysp weszli do lodowatej wody w bożonarodzeniowy poranek

Fot. Getty

Tradycja morsowania w Boże Narodzenie w UK nie napotkała wyjątku w tym roku. Odważni mieszkańcy Wielkiej Brytanii kąpali się w lodowatym morzu w świąteczny poranek – a zdjęcia pokazują, że mieli z tego wielką frajdę.

Jak co roku niskie temperatury nie zniechęciły brytyjskich morsów do tradycyjnych świątecznych kąpieli w morzu. Gdzie w tym roku morsowali mieszkańcy UK i jak się przy tym bawili?

Świąteczne morsowanie w UK

W grudniu temperatury morza w Wielkiej Brytanii znajdują się zwykle na poziomie około 10 stp. C. W takim chłodzie w bożonarodzeniowy poranek niektórzy mieszkańcy UK ubierają się w wymyślne świąteczne stroje kąpielowe, przywdziewają też czasem mikołajowe czapki i wbiegają odważnie do lodowatego morza.

Można by się dziwić temu zwyczajowi, jednak jest on raczej zdrowy, a do tego, amatorzy zimowych kąpieli morskich bawią się przy tym wyśmienicie. Jak donosi portal Metro, w tym roku świąteczne morsowanie odbyło się między innymi w Portobello w Edynburgu i w Tynemouth w północno-wschodniej Anglii.

Z kolei w Felixstowe w Suffolk, gdzie tegorocznym gospodarzem wydarzenia było hospicjum świętej Elżbiety, wydarzenie zostało odwołane i przeniesione na inny termin - ze względu na niesprzyjającą pogodę.