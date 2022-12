Świąteczna trasa Coca-Coli w UK. Kiedy i gdzie będzie można zobaczyć kultową czerwoną ciężarówkę?

Zobacz, co będzie czekać na tych, którzy pójdą zobaczyć ciężarówkę Coca-Coli na jej trasie!

W tym roku słynna świąteczna ciężarówka Coca-Coli rozpoczęła swoją trasę od Bluewater Shopping Centre w Kent, a następnie zatrzymała się na weekend w Sainsbury’s Beckton we wschodnim Londynie. Gdzie będzie można ją jeszcze zobaczyć w nadchodzących dniach?

W 2021 roku pracownicy Coca-Coli rozdawali małe puszki Coke Zero, a zainteresowani mogli zrobić sobie selfie z ogromną czerwoną ciężarówką. W tym roku także przygotowane są atrakcje dla wielbicieli słynnej ciężarówki, dla których jest ona jednym z symboli świątecznych.

Świąteczna ciężarówka Coca-Coli

Dla niektórych Boże Narodzenie nie jest prawdziwym Bożym Narodzeniem dopóki nie zobaczą kultowej ciężarówki Coca-Coli. Ale podczas gdy „Holidays Are Coming” możemy usłyszeć w naszych telewizorach i zobaczyć tam świąteczną ciężarówkę, to wiele osób uwielbia oglądać ją na żywo, gdy podróżuje przez Wielką Brytanię przed 25 grudnia.

Wyczekiwana świąteczna trasa Coca-Coli już się rozpoczęła, a mieszkańcy całej Wielkiej Brytanii będą mogli rzucić okiem na kultową czerwoną ciężarówkę. Prawdopodobnie jedną z najlepszych rzeczy na trasie jest to, że goście częstowani są bezpłatną próbką napojów podczas wizyty na imprezie.

I chociaż nie ma konkretnych informacji na temat gratisów i upominków, to w 2021 nie zabrakło małych puszek z Colą Zero, a odwiedzający mogli zrobić sobie selfie z ciężarówką, co wielu uważa za tradycję świąteczną.

Trasa ciężarówki Coca-Coli została odwołana w 2020 roku z powodu pandemii, ale w roku ubiegłym powróciła na mniejszą skalę niż zwykle, z datami i miejscami przejazdu ogłoszonymi zaledwie dzień wcześniej, aby uniknąć odwołań związanych z restrykcjami dotyczącymi lockdownu.

Trasa ciężarówki Coca-Coli

Trasa Coca-Cola Truck została ogłoszona w zeszłym miesiącu, ale potwierdzono wtedy tylko cztery daty, a dwie z nich już minęły. Ciężarówka odwiedziła centrum handlowe Bluewater w hrabstwie Kent w piątek, 25 listopada, po czym udała się na weekend do Beckton w Londynie.

Dublin w Irlandii zobaczy ciężarówkę od 8 do 10 grudnia, a od 16 do 17 grudnia będzie w Irlandii Północnej. Jak dotąd nie potwierdzono żadnych dat dla West Midlands, a strony mediów społecznościowych utworzone dla ludzi, którzy mogą śledzić ciężarówkę, są wyjątkowo ciche.

Do tej pory poznaliśmy następujące daty z trasy słynnej świątecznej ciężarówki Coca-Coli:

- 25 listopada – ciężarówka zawitała do centrum handlowego Bluewater, w Kent

- 26 i 27 listopada – była w Sainsbury’s, Beckton w Londynie

- 8-10 grudnia – będzie w Dublinie

- 16 i 17 grudnia – będzie w Belfaście.

Większa trasa niż kiedykolwiek

Coca-Cola potwierdziła jednak, że ​​trasa ciężarówki obejmie „cały kraj”, więc jesteśmy pewni, że zobaczymy ją przed wielkim dniem. Stwierdzono również, że trasa będzie „większa i lepsza niż kiedykolwiek wcześniej”.

Wsparcie walki z głodem i marnowaniem żywności

W tym roku trasa Coca-Coli wspiera największą brytyjską organizację charytatywną walczącą z głodem i marnowaniem żywności, FareShare. Coca-Cola Britain przekaże równowartość do 100 000 posiłków potrzebującym w te Święta Bożego Narodzenia. Poinformowano także, że „każda wizyta w świątecznej ciężarówce Coca-Coli będzie się liczyć na wsparcie osób doświadczających ubóstwa żywnościowego”.

Firma zapewnia jeden posiłek dla każdej osoby, która weźmie udział w Truck Tour. Lindsay Boswell, dyrektor generalny FareShare, powiedziała:

- Jesteśmy niezwykle wdzięczni za wsparcie ze strony Coca‑Cola. Ich darowizna pomoże nam dostarczyć więcej nadwyżek żywności nadającej się do spożycia dla ludzi w Wielkiej Brytanii najbardziej dotkniętych kryzysem związanym z kosztami utrzymania. Mamy nadzieję, że jak najwięcej osób odwiedzi Coca‑Cola Truck Tour w te Święta Bożego Narodzenia, abyśmy mogli dostarczyć więcej żywności ludziom, którzy jej potrzebują w tych trudnych dla wielu czasach.

Laura Moon, starszy menedżer ds. marki w The Coca‑Cola Company w Wielkiej Brytanii, powiedziała z kolei:

- Coca‑Cola zawsze była synonimem Świąt Bożego Narodzenia, szczególnie kultowa reklama Truck Tour i Holidays Are Coming. W tym roku magia Świąt Bożego Narodzenia jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek i cieszymy się, że możemy ponownie udostępnić fanom w całym kraju naszą słynną trasę. Jesteśmy również niezwykle zadowoleni z kontynuacji naszej współpracy z FareShare i za każdą osobę, która odwiedzi Truck Tour, przekażemy równowartość posiłku w jej imieniu, wspierając najbardziej potrzebujących w tym okresie świątecznym.

