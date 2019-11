Świąteczna reklama sieci John Lewis znowu wzrusza do łez - ZOBACZ ją! [wideo]

John Lewis zaprezentował swoją świąteczną reklamę na rok 2019, a to oznacza, że Brytyjczycy zaczynają odliczać dni do Bożego Narodzenia!

Fot: YouTube

Na Wyspach do rangi niemal świątecznej tradycji urasta pojawienie się nowej bożonarodzeniowe reklamy sieci John Lewis. Dla wielu Brytyjczyków jej premiera to niechybny znak zbliżających się świąt...

Kto w Polsce nie kojarzy nadchodzących świąt z reklamą Coca-Coli i jej ciężarówką z podobizną św. Mikołaja? W Wielkiej Brytanii takim telewizyjnym znakiem świąt są reklamy domu handlowego John Lewis. Te krótkie filmiki są prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem i nie sposób przejść obok nich obojętnie i nie uronić łezki. W tym roku nie jest inaczej - nie da się nie wzruszyć oglądając krótką historią smoka Edgara.

CZYTAJ TAKŻE: Kurs funta powyżej 5 złotych! Wartość szterlinga na rynku walutowym największa od maja

Oto "Excitable Edgar", świąteczna reklama Johna Lewisa przygotowana po raz pierwszy wspólnie z siecią Waitrose. Zobaczcie ją sami:

Za podkład muzyczny reklamy posłużyła piosenka "Can't Fight This Feeling" Bastille. Zdjęcia do tego krótkiego klipu miały miejsce w węgierskim Budapeszcie i trwały przez ponad dwa tygodnie. Obsada produkcji przekroczyła sto osób.

Po raz pierwszy świąteczna reklama Johna Lewisa została wyemitowana w 2007 roku. Niemal z miejsca te produkcje zdobyły sobie miejsce w sercach Brytyjczyków i stały się jednym z symboli zapowiadających nadejście świąt Bożego Narodzenia. Te poruszające produkcje stały się czymś w rodzaju corocznej tradycji w brytyjskiej kulturze popularnej. Do najbardziej udanych zaliczają się "The Bear and the Hare" oraz "Monty's Christmas and Man on the Moon". Czy reklama z 2019 roku do nich dołączy? Wkrótce się przekonamy

GORĄCY TEMAT: „12 pytań do Borisa Johnsona” - Zobacz, jak premier reklamuje się przed wyborami i pozwala sobie na kontrowersyjne uwagi o opozycji

John Lewis to brytyjska sieć domów towarowych, której początki sięgają 1864 roku, gdy przy londyńskiej Oxford Street otwarto pierwszy sklep z tekstyliami. Obecnie w całej Wielkiej Brytanii funkcjonuje 51 sklepów tej marki. Oprócz tego John Lewis otworzył swoje punktu w Irlandii i Australii.

Jak Wam się podoba najnowsza produkcja Johna Lewsia? Dajcie znać co o niej sądzicie na naszym profilu na FB!