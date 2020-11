Świąteczna reklama sieci John Lewis na rok 2020 - czy wzrusza jak poprzednie? [WIDEO]

Fot: YouTube

W Wielkiej Brytanii do rangi niemal świątecznej tradycji urasta pojawienie się bożonarodzeniowej reklamy wyprodukowanej przez sieć John Lewis. Dla wielu Brytyjczyków jej premiera to niechybny znak zbliżających się świąt...

Kto w Polsce nie kojarzy nadchodzących świąt z reklamą Coca-Coli i jej ciężarówką z podobizną św. Mikołaja? W Wielkiej Brytanii takim telewizyjnym znakiem świąt są reklamy domu handlowego John Lewis. Te krótkie filmiki są prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem i nie sposób przejść obok nich obojętnie i nie uronić przy tym choćby jednej łezki.

Ale czy w tym naznaczonym przez pandemię, lockdown i koronawrisua roku, w 2020 roku, było tak samo? Czy krótki filmik zatytułowany "Give A Little Love" okazał się udaną produkcją?

"Christmas season" w UK się rozpoczął

Oceńcie sami:

Premiera świątecznej reklamy Johna Lewisa - Brytyjczycy zaczynają odliczać dni do Bożego Narodzenia!

"Wierzymy, że świat byłby lepszym miejscem, gdybyśmy wszyscy okazali trochę więcej miłości. Dlatego w tym roku świętujemy życzliwość, dużą lub małą, pokazując, jak każdy akt miłości ma pozytywny wpływ na otaczający nas świat, gdy przekazujemy go innym" - czytamy w opisie produkcji.

Choć próżno szukać w reklamie Johna Lewisa akcentów związanych z pandemią, koronawirusem, lockdownem, pracą zdalną czy dystansem społecznym, to widać wyraźnie, że jej styl wyraźnie odbiega od poprzednich "christmas ads". Autorką piosenki wykorzystanej w reklamie jest Celeste, która specjalne z tej okazji przygotowała nowy utwór. Dziesięć pensów z każdego pobrania vyfrowej wersji tego utworu zostanie przekazane na cele charytatywne.

Swoją premierę "Give A Little Love" miało w miniony piątek, 13 listopada,o godzinie 7:00.

"Świecka tradycja" związana ze wzruszającymi reklamami Johna Lewisa datowana jest na 2007 rok

Po raz pierwszy świąteczna reklama Johna Lewisa została wyemitowana w 2007 roku. Niemal z miejsca te produkcje zdobyły sobie miejsce w sercach Brytyjczyków i stały się jednym z symboli zapowiadających nadejście świąt Bożego Narodzenia. Te poruszające produkcje stały się czymś w rodzaju corocznej tradycji w brytyjskiej kulturze popularnej. Do najbardziej udanych zaliczają się "The Bear and the Hare" oraz "Monty's Christmas and Man on the Moon". Czy reklama z 2020 roku do nich dołączy?

John Lewis to brytyjska sieć domów towarowych, której początki sięgają 1864 roku, gdy przy londyńskiej Oxford Street otwarto pierwszy sklep z tekstyliami. Obecnie w całej Wielkiej Brytanii funkcjonuje 51 sklepów tej marki. Oprócz tego John Lewis otworzył swoje punktu w Irlandii i Australii.

Jak Wam się podoba najnowsza produkcja Johna Lewisa? Dajcie znać co o niej sądzicie na naszym profilu na FB!

