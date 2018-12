„Świat należy do odważnych” - Polacy dzielą się wrażeniami z pierwszych po powrocie z UK Świąt Bożego Narodzenia w Polsce

Fot. Getty

Coraz więcej Polaków dzieli się swoimi wrażeniami z powrotu do Polski. Dla wielu z nich tegoroczne Święta Bożego Narodzenia to pierwsze święta spędzone w Polsce nie w charakterze gości...

Na jednej z grup na Facebooku Polka, która spędziła wraz z rodziną 12 lat na Wyspach, napisała:

„Po 12 latach na obczyźnie, tegoroczne święta Bożego Narodzenia spędziliśmy w Polsce, nie jako goście, nie w odwiedzinach, nie na chwilę... Lecz w domu. Wróciliśmy trzy tygodnie temu, była to bardzo trudna decyzja. Zostawić spokojne, bezproblemowe i bezstresowe życie i zacząć wszystko od nowa. Kochaliśmy nasz domek i rejony, w których mieszkaliśmy. Bardzo trudno było zostawić wspaniałych przyjaciół, którzy stali się naszą rodziną na obczyźnie. Dziękuję tym, którzy tak bardzo nam pomogli, zarówno z przeprowadzką, jak i z podjęciem decyzji. Tym, którzy nas wspierali i tym, że którzy pomagali nawet bez pytania. Wyjeżdżaliśmy do Anglii na maximum dwa lata jako młode, bez doświadczenia małżeństwo. Teraz wróciliśmy po 12 latach - z ogromnym doświadczeniem życiowym (początki w Anglii nie były łatwe). Wierzymy, że również w naszej Ojczyźnie dobrze sobie poradzimy. Mimo, że naprawdę bardzo dobrze nam się tam żyło, ostatnio zaczęło nam czegoś brakować. Nie było to jednak miejsce w którym chcielibyśmy się zestarzeć , również woleliśmy, aby nasze dzieci wychowywały się w Polsce, przy całej rodzinie. Cudownie jest mieć ich przy sobie. Uczucie, że można wpaść na kawę do mamy lub teściowej, na piwo do brata czy siostry jest nieziemskie. Ale miejsce dla naszych kochanych przyjaciół w naszych sercach na zawsze zostanie. Póki co cieszymy się czasem z rodziną ale wiemy, że gdy emocje trochę opadną zaczniemy tęsknić i wtedy wpadniemy z wizytą :).

Jeśli się wahacie czy wrócić, czy nie, to pamiętajcie... 'świat należy do odważnych'!”

Wpis Polki wzbudził na portalu społecznościowym wiele pozytywnych reakcji. „Piękne, szczere i chyba większość z nas na emigracji ma takie odczucia. My też już w pl i każdemu życzę podjęcia takiej decyzji, jest ciężej finansowo, ale łatwiej psychiczne!” - napisał jeden z internautów. „Dokładnie! Fakt, że możesz iść na kawę do Mamy czy na grilla do siostry jest przepiękne!” - dodała inna internautka.

