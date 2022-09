Sutton: Najemca zamordował swoją landlady, bo prosiła go o wyprowadzenie się

Fot: Pxhere

57-letni Mohsen Saadi zadźgał 42-letnią Peninah Kabebę, znaną jako Penny. Mężczyzna zadał jej 12 ciosów nożem. Do tej zbrodni doszło w domu w Sutton w południowym Londynie, w którym oboje mieszkali.

Te dramatyczne wydarzenia miały miejsce 27 maja 2021 roku, a w tym tygodniu, konkretnie w czwartek 15 września 2022 roku, zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd Kingston Crown Court orzekł, iż Mohsen Saadi jest winny zarzucanych mu czynów. Choć sprawca zaprzeczał im, to ława przysięgłych nie miała wątpliwości. Mężczyzna został skazany na minimum 18 lat pozbawienia wolności. 57-latek mieszkał w domu Kabeby przez krótki czas przed popełnieniem przestępstwa. Sąsiedzi z Park Road w Cheam o godzinie 21:55 usłyszeli niepokojące odgłosy. Postanowili wezwać policję. Funkcjonariusze znaleźli kobietę pracującą, jako opiekunka w środku. Była poważnie ranna. Podjęli się próby ratowania jej życia, ale pomimo najlepszych starań kobieta zmarła na miejscu. Zgon ogłoszono o 22:34, jak czytamy na łamach portalu "Metro".

Najemca zabił swoją landlady

Lokator Kabeby, 57-letni Mohsen Saadi, został aresztowany wkrótce po ataku, kiedy palił papierosa na przystanku autobusowym. Jak się okazało był śledzony przez trzech sąsiadów, którzy skontaktowali się ze służbami w związku z tym, co działo się w domu kobiety nazywanej przez swoich bliskich Penny.

Detektyw Marc Gadd, który prowadził śledztwo w sprawie tego przestępstwa, zaznaczał iż działania sąsiadów miały kluczowe znaczenie dla szybkiego aresztowania podejrzanego. "Saadi to podły człowiek, który odebrał życie Penny w akcie bezsensownej, nieuzasadnionej przemocy" - komentował cytowany przez brytyjskie media Gadd.

Mordercę udało się aresztować dzięki sąsiadom

Jak ustalono, mężczyzna wpłacił kaucję i wprowadził się do lokalu w dniu 19 kwietnia. Kobieta z powodu jego "niehigienicznego i nieporządnego zachowania" nie chciała, aby dłużej był jej lokatorem. Sytuacja pogorszyła się do tego stopnia, że Kabeba powiedziała swoim przyjaciołom, że wprost poprosiła Saadiego o wyprowadzenie się. Niestety, mężczyzna zareagował na to bardzo brutalnie...

Brytyjski sąd skazał Mohsena Saadigo na dożywocie. Za kratkami spędzi przynajmniej 18 lat.



