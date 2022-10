Suta sumka na odchodne - na jaką odprawę może liczyć Liz Truss i ministrowie jej gabinetu?

Byli członkowie rządów Borisa Johnsona i Liz Truss mogą liczyć na sute odprawy. 79 posłów zainkasuje w sumie do 709 tys. funtów (niektórzy nawet więcej!). Część członków dwóch ostatnich gabinetów politycznych Partii Konserwatywnej (dokładnie 32 osoby) może dostać nawet więcej pieniędzy, niż gdyby zarobili, pełniąc stanowiska, na które zostali powołani!

Rok zawirowań politycznych w Wielkiej Brytanii może kosztować podatnika na Wyspach nawet do 709 tysięcy funtów — tyle w sumie mają otrzymać politycy, którzy zostali mianowani do piastowania stanowisk ministerialnych w rządzie UK, jak wynika z analiz przeprowadzonych przez dziennikarzy Sky News. W sumie, aż 79 ministrów i polityków pełniących funkcję whipa zostało zwolnionych lub podało się do dymisji. Z tej liczby, aż 71 prawdopodobnie będzie kwalifikować się do wypłat średnio powyżej 10 000 funtów, bez względu na to, jak długo pracowali. Dodajmy, iż aby otrzymać odprawę, odchodzący frontbencherzy nie mogą wrócić do rządu w ciągu trzech tygodni od opuszczenia stanowiska. Oznacza to, że ci politycy, którzy znaleźli się w nowym gabinecie kierowanych przez Rishiego Sunaka nie otrzymają środków w ramach odprawy i nie zostali uwzględnieni w tym zestawieniu.

Według Instytutu Rządowego liczba nominacji do gabinetów politycznych w tym roku jest już ponad dwukrotnie wyższa niż w jakimkolwiek roku od 1979 roku.

Ile wyniosą odprawy polityków rządu Johnsona i Truss?

Rekordzistą w tym względzie został Brandon Lewis, który może liczyć na odprawę w wysokości 34 tysięcy funtów. Dla porównania dodajmy, iż przeciętnie pielęgniarka zarabia £31 676 w skali roku. Polityk, który w przeszłości pełnił funkcję w rządach Davida Cameron, Theresy May i Borisa Johnsona opuszczał rząd w tym roku dwukrotnie. W lipcu 2022 roku składał dymisje, jako minister ds. Irlandii Północnej, a po upadku rządu premier Truss, rezygnował jako minister sprawiedliwości. Polityk ten zasiada w brytyjskim parlamencie do 2009 roku, jako deputowany z okręgu Great Yarmouth.

Na sute odprawy mogą liczyć byli premierzy — Boris Johnson i Liz Truss otrzymają po 18 860 funtów. Warto jednak dodać, że Johnson piastował swój urząd znacznie dłużej, kiedy Truss szefowała brytyjskiemu rządowi tylko siedem tygodni. Łatwo policzyć, że za każdy dzień po prostu bycia premierem „zarobiła” 385 funtów. Jej odprawa jest wyższa o 10 120 funtów od regularnych zarobków osiąganych w trakcie pełnienie urzędu. Z kolei kanclerz Kwasi Kwarteng, twórca niesławnego mini-budżetu jest uprawniony do odbioru 17 tys. funtów. To kwota dwukrotnie przekraczająca jego normalne zarobki na stanowisku, które piastował!

Brytyjski podatnik będzie musiał sięgnąć głębiej do kieszeni...

Warto zwrócić uwagę, że były wiceminister handlu Conor Burns, który został zwolniony przez premier Truss, jako pierwszy, jest rekordzistą pod względem stosunku wysokości odprawy do sumy zarobków. Po miesiącu piastowania swojej funkcji zarobił 2602 funty. Z kolei przysługująca mu odprawa wynosi aż 7290 funtów!.

Dodajmy, iż poniższe wyliczenia są oparte na założeniu, że każdy z byłych polityków odbierze całą sumę odprawy, która jest mu przynależna. Takie przypadki się zdarzają. Niektórzy odrzucali odprawy lub przekazali je na cele charytatywne. Michelle Donelan zakwalifikowała się do wypłaty prawie 17 tysięcy funtów po tym, jak pełniła funkcję ministra edukacji przez mniej, niż 36 godziny w rządzie Johnsona, ale nie przyjęła odprawy.

Który z byłych członków gabinetu otrzyma najwięcej?

„Powiedziałam wówczas, że jeśli nie będę w stanie odmówić przyjęcia tych pieniędzy, to oddam je na cele charytatywne, ale je odrzuciłam” - komentowała. „To były pieniądze podatników, więc myślę, że byłoby błędem przyjęcie ich” - dodawała. Deklarację nieprzyjęcia odprawy złożył także Dominic Raab (ponownie mianowany ministrem sprawiedliwości). Zgodnie z prawem należy mu się 16 876 funtów. Grant Shapps, który spędził zaledwie 43 dni na stanowisku ministerialnym po rezygnacji z funkcji ministra ds. transportu, a mógł zażądać prawie 17 000 funtów odprawy. Jego biuro poinformowało, że przekaże około połowy swojej płatności na konto charytatywne uznane przez HMRC.

Przypomnijmy, 6 września 2022 z rąk brytyjskiej królowej Elżbiety II otrzymała misję stworzenia nowego gabinetu politycznego Partii Konserwatywnej. Tym samym stała się trzecią kobietą (po Margaret Thatcher i Theresie May) na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. Pierwsze posiedzenie rządu odbyło się 7 września 2022, na dzień przed śmiercią monarchini. Truss stała się ostatnim premierem Elżbiety II i pierwszym szefem rządu podczas panowania jej następcy, króla Karola III.

Nie każdy były minister przyjmie pieniądze z odprawy

20 października 2022 roku, wśród trwającego kryzysu gospodarczego i politycznego, Truss ogłosiła zamiar rezygnacji z funkcji premiera po 44 dniach urzędowania. Jej rezygnacja uczyniła ją najkrócej urzędującym premierem w historii Wielkiej Brytanii. Schedę po niej przejął Rishi Sunak, który szefem rządu został w dniu 24 października 2022, gdy ogłoszono, że wygrał wybory w Partii Konserwatywnej.

