Sussex: Policja interweniowała w sprawie głośnego przeżuwania jedzenia. Lokatorzy pobili się z powodu mlaskania

Policja musiał interweniować w jednym z mieszkań w West Sussex, po tym, jak między lokatorami doszło do bójki. Powodem incydentu miało być irytująco głośne przeżuwanie jedzenia przez jednego z mieszkańców domu.

Dzielenie mieszkania ze współlokatorem bywa trudnym doświadczeniem - szczególnie, gdy codziennie trzeba sobie radzić z denerwującymi nawykami domownika, którego nie darzy się zbytnią sympatią. W takich okolicznościach, któregoś dnia w końcu mogą puścić nerwy…

Policja interweniowała w sprawie głośnego przeżuwania jedzenia

Tak też stało się w ostatni poniedziałek w jednym z mieszkań w Burgess Hill w West Sussex, gdzie doszło do kłótni, która z pewnością mogłaby wybuchnąć w niemal każdym domu. Jeden z lokatorów miał w zwyczaju bardzo głośno przeżuwać jedzenie, a drugiego lokatora bardzo to irytowało - i w końcu nie wytrzymał. Niestety, od krzyków przeszło do rękoczynów i ostatecznie konieczna była interwencja policji.

Ku przestrodze o zajściu poinformowała policja. W wypowiedzi cytowanej przez portal Merto, inspektor policji Mid Sussex Neighbourhood, Darren Taylor, który całą sytuację podczas interwencji określił jako „nieco napiętą”, powiedział: „Dwóch lokatorów we wspólnym mieszkaniu kłóciło się ze sobą, ponieważ jeden z nich zbyt głośno jadł jedzenie. Po ich rozdzieleniu nikt nie chciał postawić żadnych zarzutów poza kwestią jedzenia”.

Najczęstsze przyczyny konfliktów między współlokatorami

Konflikty między współlokatorami to z pewnością chleb powszedni wielu mieszkańców Wielkiej Brytanii. Choć wśród najczęściej wymienianych kwestii „zapalnych” w ankietach nie wskazuje się konkretnie głośnego jedzenia, irytujące hałasy znajdują się wśród pierwszych 25. najczęstszych powodów konfliktów między domownikami w UK.

Według rankingu opublikowanego na łamach London Economic, do najczęściej wymienianych przyczyn konfliktów i kłótni ze współlokatorami, ankietowani wymienili poniższe okoliczności:

Zostawianie zapalonego światła Pozostawianie brudnych naczyń w zlewie Zostawianie włączonego telewizora Mieszanie śmieci przeznaczonych do recyklingu z odpadami ogólnymi Nie zamykanie drzwi od lodówki Zostawianie włączonego ogrzewania Pozostawianie przeterminowanej żywności w lodówce Zatykanie odpływów Zostawianie ubrań w pralce Pozostawianie brudnych śladów na ścianach Przepełnienie czajnika Hałasy w godzinach ciszy nocnej Zasypianie przy włączonym telewizorze Zajmowanie toalety Pozostawianie ładowarek podłączonych do prądu, gdy nie są używane Zostawianie otwartych okien Kradzież jedzenia Nie płacenie rachunków w terminie Głośne słuchanie muzyki Niszczenie telewizora Nie odłączanie urządzeń od prądu, gdy nie są używane Zabieranie ładowarek bez pozwolenia Łamanie zasad dotyczących spotkań towarzyskich w czasie lockdownu Napełnianie pralki tylko do połowy na jedno pranie Zajmowanie całej przestrzeni w lodówce.