Surrey wprowadza darmowe podpaski i tampony. To pierwsze hrabstwo w Anglii, które zdecydowało się na walkę z ubóstwem menstruacyjnym

Fot. Getty

Surrey, jako pierwsze hrabstwo w Anglii, zdecydowało się zagwarantować kobietom darmowe podpaski i tampony. Wcześniej na taki krok zdecydowała się Szkocja.

Ubóstwo menstruacyjne to coś, na co od paru lat zwraca uwagę wielu aktywistów walczących o prawa kobiet. Z badania przeprowadzonego przez organizację charytatywną Plan International wynika, że aż trzy na dziesięć dziewczynek w UK miało problem ze zdobyciem podpasek lub tamponów w trakcie koronawirusowego lockdownu. Połowa osób dotkniętych brakiem tych środków sanitarnych musiała użyć papieru toaletowego, a jedna piąta nie była w stanie zrobić nawet tego z uwagi na brak wystarczającej ilości papieru toaletowego. I właśnie dlatego decyzję councilu w Surrey o wprowadzeniu darmowych podpasek i tamponów można uznać w Anglii za pewien przełom. - Mam nadzieję, że uda nam się udowodnić skuteczność tego modelu w Surrey i że będzie go można wdrożyć w [innych regionach] Anglii i Walii. To przełomowy moment dla kraju. Te zmiany zwiększą zaufanie ludzi. I zmniejszą niepokój, zwłaszcza po ponownym otwarciu się po lockdownie – wyznała aktywistka Laura Coryton, która przyczyniła się do obniżenia podatku na produkty sanitarne i do uznania, że nie są one „produktami luksusowymi, non-essentials”.

Walka z ubóstwem menstruacyjnym postępuje

W zakresie walki z ubóstwem menstruacyjnym, Surrey poszło w ślady Szkocji, która zdecydowała się wprowadzić darmowe podpaski i tampony jesienią zeszłego roku. Council hrabstwa uznał, że produkty sanitarne dla kobiet powinny być dostępnie nieodpłatnie we wszelkich biurach i miejscach publicznych. - Jeśli kiedykolwiek zdarzy ci się pójść na siłownię, do restauracji lub do pracy bez produktów sanitarnych, ponieważ zapomniałaś o miesiączce lub ponieważ pojawiła się ona zbyt wcześnie, to w ramach tego programu będziesz mogła uzyskać do nich dostęp. To zmienia życie. To zmieni sposób, w jaki ludzie myślą o menstruacji – zaznaczyła Laura Coryton. A Tim Oliver z Surrey County Council dodał: - Nie chcemy, by ktokolwiek cierpiał w milczeniu z powodu braku dostępu do tych produktów, wstydząc się tego lub obawiając zniewagi. Absolutnie nie powinno tak być i mamy nadzieję, że ta inicjatywa jest ważnym krokiem w kierunku wykorzenienia tego piętna.