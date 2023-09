Surrey Police opublikowała nowe zdjęcia Sary Sharif, która 10 sierpnia została znaleziona martwa w domu w Woking. Śledczy starają się odtworzyć ostatnie miesiąca życia 10-latki. I przy okazji nakłonić potencjalnych świadków do ujawnienia kolejnych w tym względzie informacji.

Kilka dni po tym, jak przed sądem Old Bailey odbyła się krótka rozprawa ws. morderstwa Sary Sharif, Surrey Police opublikowała nowe zdjęcia 10-latki. Przede wszystkim zdjęcia te zdecydowanie różnią się od tych pierwotnie publikowanych w mediach, ponieważ pokazują dziewczynkę w tradycyjnym stroju muzułmańskim i z zakrytymi włosami. Jak jednak podali funkcjonariusze, celem publikacji innego, nowszego wizerunku dziewczynki, jest znalezienie większej liczby świadków. Ludzi, którzy mogliby opowiedzieć, co działo się w domu Urfana Sharifa na kilka miesięcy przed śmiercią Sary. Surrey Police poinformowała, że „tak ich zdaniem [Sara] mogła się ubierać na kilka miesięcy przed śmiercią”.

New photos released this week as part of ongoing enquiry into murder of 10-yr-old Sara Sharif in #Woking. These photos present her in the way we believe she dressed in months prior to her death in hope more people will come forward w/info. More here: https://t.co/AHZIGfHMCU pic.twitter.com/YF8AYeR0vZ

— Surrey Police (@SurreyPolice) September 22, 2023