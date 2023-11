Styl życia Surowy regulamin szkolny “narusza prawa człowieka”

Szkoła King Edward VI Academy w Spilsby (hrabstwo Lincolnshire) uchodzi za jedną z najbardziej surowych placówek edukacyjnych w Wielkiej Brytanii. O przywiązaniu do zasad i regulaminu boleśnie przekonali się rodzice uczniów i uczennic uczęszczających do tej szkoły.

Emma i Charlie Rich są rodzicami córki, która 17-krotnie była zawieszana w prawach ucznia i 30-krotnie umieszczana w izolacji. W związku z ich zdaniem niesprawiedliwym traktowanie uczniów King Edward VI Academy założyli grupę na Facebooku. Zebrało się na niej 140 rodziców, którzy wymieniali się swoimi doświadczeniami w tej kwestii.

– Nasze dzieci nie są złymi dziećmi – komentuje Charlie Rich na łamach portalu informacyjnego “Metro”. – Ich życie szkolne jest bardzo ciężkie. Założyłem tę grupę, ponieważ pomyślałem, że nie możemy być jedynymi rodzicami, którzy przez to przechodzą – dodaje.

Surowy regulamin szkolny w King Edward VI Academy

– Wiedziałam, że nasze dzieci nie są trudnymi dziećmi, przynajmniej nie w domu. Nie sprawiają problemów wychowawczych. Wierzymy w dyscyplinę, ale musi ona być proporcjonalna i sprawiedliwa – zaznacza Charlie.

Matka dziewczynki z kolei zapewnia, że nie negują podejścia władz szkoły co do zachowania uczniów, ale przy stosowaniu się do regulaminu trzeba zachować rozsądek.

– Dziewczynkom odmawiano dostępu do toalety w tych porach miesiąca, w których nie powinno się tego odmawiać. To stanowi naruszenie ich praw człowieka. Jedna z dziewcząt została zmuszona do pokolorowania białego znaczka Nike na skarpetkach. Nauczycielka zaproponowała nawet, że zabierze ją do sklepu i tam kupi nowe, jeśli tego nie zrobi – komentuje.

Zasady to zasady i kropka

Regulamin szkolny to podstawa i trzeba się go trzymać. Ale aż tak? Zdaniem Emmy Rich to po prostu przesada. – Prawidłową reakcją byłoby wysłanie listu do domu lub nakazanie przyjścia w innym ubraniu. Kiedy kazali jednej dziewczynie na siłę zmienić spodnie, bo były za obcisłe, było to po prostu poniżające. Te, które jej dali, były absurdalnie luźne, były jak spodnie klauna – relacjonuje dalej.

Co na to władze szkoły? – Mamy wysokie oczekiwania co do zachowania uczniów i zawsze staramy się nagradzać ich dobre zachowanie. Nagrody znacznie przewyższają wszelkie kary – komentuje rzecznik szkoły. – Zawieszenia są stosowane proporcjonalnie, aby pomóc w utrzymaniu spokoju i bezpieczeństwa w szkole – dodaje.

