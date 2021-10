Supermarkety zapełniają puste półki dezodorantami i sosami HP. Internauci są bezlitośni

Fot. Twitter

Internauci bezlitośnie kpią z supermarketów, które chcą zatuszować braki w zaopatrzeniu. Niektóre sklepy zapełniają puste półki tym, co akurat mają w nadmiarze – dezodorantami lub sosami HP.

Kryzys zaopatrzeniowy coraz bardziej daje się we znaki mieszkańcom UK, ale nie wszystkie sklepy chcą, by puste półki raziły odwiedzających je klientów. Internauci donoszą, publikując coraz to nowsze zdjęcia ze swoich sklepowych wojaży, że niektóre sklepy starają się ukryć problemy z zaopatrzeniem i... zapełniają półki czy skrzynie tym, co akurat mają w nadmiarze. Są to chociażby dezodoranty, słynne brytyjskie sosy HP, sosy do sałatek, czy cukierki. Niestety – efekt jest inny od zamierzonego, a widok słodkości w dziale z warzywami, raczej u wielu konsumentów wzbudza uśmiech politowania.

Local coop supermarket is so short of stock through supply chain issues caused by brexit and COVID they’ve taken to filling the empty refrigerated section with what ever they do have… pic.twitter.com/7Y2IZ7brPs