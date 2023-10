Praca i finanse Supermarkety utworzą tysiące miejsc pracy. Oferują atrakcyjne wynagrodzenie

Duże sieci supermarketów przystępują do rekrutacji tysięcy pracowników przed Świętami Bożego Narodzenia. Nabór dotyczyć będzie zarówno prostszych stanowisk w sklepach i magazynach, jak i stanowisk kierowniczych. Sieci kuszą atrakcyjnym wynagrodzeniem.

Praca przed Świętami Bożego Narodzenia

Do Świąt Bożego Narodzenia pozostało niecałe 2,5 miesiąca. Nic dziwnego zatem, że duże sieci supermarketów przystępują właśnie do wzmożonej rekrutacji pracowników na gorący okres przedświąteczny. Aldi poinformowało, że utworzy dodatkowych 3000 miejsc pracy, natomiast sieć Morrisons szuka aż 3500 nowych pracowników. Sporo ofert dotyczy pracy tymczasowej, ale jest też trochę ogłoszeń dotyczących pracy na stałe. Morrisons poszukuje przede wszystkim osób do pracy w swoich sklepach i zakładach produkujących żywność, ale potrzebni są także specjaliści ds. logistyki. Z kolei Aldi poszukuje przede wszystkim sprzedawców, selekcjonerów w magazynach i osoby do sprzątania sklepów oraz magazynów. Poza tym oferty pracy dotyczą stanowisk kierowniczych w sklepach, magazynach i regionalnych centrach dystrybucyjnych, a także logistyki.

Przeczytaj też:

Home Office potępiony za znaczące podniesienie opłat wizowych. Kto na tym ucierpi? Breaking News

Supermarkety chcą umilić klientom zakupy przed świętami

Sieci supermarketów już teraz pracują nad tym, żeby zapewnić swoim klientom sprawną obsługę w gorącym okresie przedświątecznym. A także atrakcyjne, niskie ceny. – Nigdy nie było dla nas ważniejsze, aby zapewnić wszystkim dostęp do żywności wysokiej jakości w przystępnej cenie. Zwłaszcza na Boże Narodzenie. Dlatego z niecierpliwością czekamy na powitanie w nadchodzących miesiącach tysięcy nowych współpracowników w naszych sklepach i regionalnych centrach dystrybucyjnych – mówi Kelly Stokes, dyrektor ds. rekrutacji w Aldi UK. I dodaje: – Nasi współpracownicy odgrywają nadzwyczaj istotną rolę w utrzymywaniu zapasów na półkach sklepowych przez cały rok. Dlatego też w drugi dzień świąt ponownie zamkniemy nasze sklepy, aby podziękować im za ciągłą ciężką pracę.

Dla nowo przyjętych sprzedawców w Aldi wynagrodzenie rozpocznie się od 12,85 funtów w obrębie autostrady M25 i 11,40 funtów za godzinę na terenie reszty kraju.

W podobnym duchu, co Kelly Stokes, wypowiedziała się dyrektor ds. kadr w Morrisons, Clare Grainger. – Boże Narodzenie to jeden z naszych najbardziej pracowitych okresów i szukamy dodatkowych 3500 osób, które dołączą do naszych utalentowanych zespołów. Nowi koledzy odegrają kluczową rolę w tworzeniu i dostarczaniu produktów, których potrzebują nasi klienci, aby uczynić ich okres świąteczny wyjątkowym. W Wielkiej Brytanii dostępnych jest wiele wspaniałych ofert pracy zarówno tymczasowej, jak i długoterminowej. W naszych sklepach, zakładach produkcyjnych i logistycznych – zaznaczyła.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Wyjazd na wybory do Polski. Czego obawia się Polonia w UK?

Ryanair ostrzega tych, którzy mają zaplanowane loty na październik

9 zmian finansowych, które wchodzą w październiku 2023