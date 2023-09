Kryzys w UK Supermarkety będą oznaczać produkty po „shrinkflacji”?

Brytyjskie supermarkety wezwano do umieszczania ostrzeżeń na produktach, które zostały poddane zjawisku „shrinkflacji”.

Czym jest „shrinkflacja”

Zjawisko „shrinkflacji” polega na zmniejszeniu rozmiaru lub gramatury danego produktu przy pozostawieniu jego ceny w takiej samej wysokości. W praktyce oznacza to, że konsument, kupując dany artykuł, po prostu płaci więcej. Co więcej, w pewnym sensie jest wprowadzany w błąd. Nierzadko jest tak, że po kupowanym produkcie po prostu nie widać, że został zmniejszony! W związku z tym pojawiły się apele, aby brytyjskie sieci handlowe umieszczały etykiety ostrzegawcze na produktach, które padły ofiarą „shrinkflacji”.

Carrefour, drugi co do wielkości supermarket we Francji, zaczął informować klientów o takim zabiegu. Zaczęto naklejać na produkty dotknięte „shrinkflacją” etykiety, na których widniała informacja o następującej treści: „waga tego produktu spadła, a cena pobierana przez naszego dostawcę wzrosła”. Inna francuska sieć handlowa Intermarché również zaczęła wydawać podobne ostrzeżenia.

Jak na to zjawisko zareagowano we Francji?

Nie trzeba było długo czekać, na reakcje w tej sprawie po drugiej stronie kanału La Manche. Na łamach „The Daily Mail” Susannah Streeter z Hargreaves Lansdown zaadresowała tę kwestię.

– Wydaje się, że Carrefour dzięki tej inicjatywie daje przykład reszcie europejskiego sektora spożywczego. Miejmy nadzieję, że skłoni to wielkie sieci handlowe do zapewnienia konsumentom bardziej przejrzystych cen – komentuje Susannah Streeter.

Carrefour oznaczył w ten sposób 122 produkty, które w ramach tej inicjatywy. Ogłaszając tę wiadomość dyrektor generalny Carrefour, Alexandre Bompard zwracał uwagę, iż dzięki temu konsumenci będą lepiej poinformowani w perspektywie podejmowania swoich wyborów w sklepie.

Czy w UK doczekamy się podobnej praktyki?

Dodajmy, iż w Wielkiej Brytanii Competition and Markets Authority (CMA) wezwało markety funkcjonujące na Wyspach, aby w bardziej przejrzysty sposób oznaczały ceny. Dzięki czemu konsumenci będą mogli bardziej świadomie robić zakupy. Organ nadzorczy stwierdził, że znalazł przykłady różnych nieprawidłowości, które „utrudniają kupującym porównywanie cen”.

Według Urzędu Statystyk Narodowych wzrost cen żywności ponownie osłabł w ciągu 12 miesięcy kończących się w lipcu, ale nadal jest znacznie wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym, z 17,3% do 14,8%.

